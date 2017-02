Crowdfunding nakopl hry RPG, opakovaně získávají miliony dolarů

Specifický typ her opakovaně vybírá v kampaních hromadného financování miliony dolarů.

Význam hromadného financování (crowdfundingu) pro herní průmysl roste, což dokazují desítky her, jež by bez pomoci veřejnosti kvůli nedůvěře vývojářských studií nespatřily světlo světa. Příliv peněz od fanoušků však vedl ke vzkříšení jednoho kdysi velmi populárního žánru, který s nástupem hraní na konzolích a oblibou klasických stříleček skomíral: cRPG. Tyto core role-playing games, tedy hry na hrdiny, čerpají nejen z herních mechanik legendární stolní hry Dungeons & Dragons.

Důkazem může být probíhající crowdfundingová kampaň druhého dílu hry Pillars of Eternity (PoE) na portálu Fig. com, která zatím vybrala přes 2,7 milionu dolarů a oslovila více než 24 tisíc fanoušků. Končí přitom až za týden, a tak lze předpokládat další nárůst zmíněných čísel.

Renesanci RPG žánru však lze vystopovat už v roce 2012, kdy ji nastartoval první díl zmíněné PoE, který je označován jako duchovní nástupce legend jako Baldur’s Gate, Icewind Dale, Ultima nebo Planescape: Torment. Tedy nástupce her, které na konci devadesátých let a začátku milénia kralovaly hernímu světu jak v počtu hráčů, tak v tržbách a které se postupem let staly etalonem v hodnocení dobré či špatné fantasy hry na hrdiny.

Tvůrci PoE ze studia Obsidian Entertainment a Paradox Interactive v kampani na Kickstarteru vybrali přes čtyři miliony dolarů – tehdy nejvyšší sumu, jakou kdy videohra dokázala sesbírat, natož pak v takovém žánru. RPG tituly v posledních letech dohromady vybraly ke dvěma desítkám milionů dolarů.

Namátkou lze zmínit studio Larian, které roce 2013 využilo Kickstarter k dodatečnému financování vývoje Divinity: Original Sin a získalo přes milion dolarů. Ve stejném roce se na Kickstarter rozhodli jít na trh se svou kůží také vývojáři ze studia inXile Entertainment a hrou Torment: Tides of Numenera.

Studio tehdy vzalo do týmu spisovatele a scenáristu Colina McComba stojícího za úspěchem příběhu Planescape: Torment. Na Kickstarteru požádali o 900 tisíc dolarů, vybrali přes čtyři miliony a pokořili rekord PoE.

Hra Tides of Numenera by po letech vývoje měla vyjít právě na konci letošního února. McComb je pro svět RPG významnou postavou. Rok před nástupem do inXile se totiž podílel na vzkříšení další legendy žánru, hry Wasteland, jejíž druhý díl v dubnu 2012 vybral na Kickstarteru 2,9 milionu dolarů.

Původní cílovou sumu 900 tisíc dolarů přitom sesbíral během prvních 43 hodin. Třetí díl Wasteland pak v září 2016 vybral přes tři miliony dolarů, vyjít by měl v roce 2019.