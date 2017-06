Evropa má do digitálního věku dobře nakročeno, tvrdí čínská Huawei. Přesto prý může kontinent narazit | E15.cz

Huawei ještě letos otevře v Londýně svou novou laboratoř. Vznikat v ní mají technologická a datová řešení na míru jednotlivým firmám. Zařízení tak doplní další téměř dvě desítky podobných vývojových center firmy v Evropě. Korporace zároveň uvedla, že pro ni bude "starý kontinent" důležitější než dříve. Co ale musí evropské státy a korporace zlepšit, aby udržely krok s technologickými trendy doby? Čínská společnost Huawei nástinila několik oblastí, které představují pro kontinent zdroj potenciálních problémů v éře, kdy dál roste ekonomický význam inovací a moderních technologií.

Člen správní rady Ken Hu zmínil, že Evropa potřebuje lepší dostupnost vysokorychlostního internetu, digitálně zdatnější pracovní sílu a ještě více investic datové infrastruktury. Evropská ekonomika se na druhou stranu může opřít o vysoce rozvinutý průmysl a výzkum, stejně jako pokročilé mobilní a datové sítě, to však samo o sobě nemusí stačit k tomu, aby se tempu inovací a technologických změn zvládla adekvátně přizpůsobit, upozornil Hu.

Člen správní rady Huawei připomněl ještě další nutné předpoklady, které by měly kontinentu napomoci přizpůsobit se měnící se realitě.

"Přístup k internetovému připojení o rychlosti přes 30 gigabitů za sekundu má 76 procent jeho domácností, v Koreji či Japonsku je to ale 99 procent," upozornil Hu na jedno z těchto možných úskalí. Evropské státy sice mají v oblasti datové infrastruktury a jejího rozšíření velké plány a plánují proto utratit do roku 2025 345 miliard eur, Hu však upozornil, že by tato částka měla být k dosažení potřebného efektu ještě o 155 miliard eur vyšší.

Huawei při příležitosti své konference zaměřené na inovace neopomněla zmínit ovšem kromě technologického také lidský faktor. V blízké budoucnosti prý bude drtivá většina pracovních pozic, až 90 procent, vyžadovat určitý stupeň digitálních dovedností. Jenže celých 14 procent Evropanů nikdy nepracovalo s internetem a celkem pětina z nich nemůže vykázat prakticky žádnou úroveň počítačové gramotnosti, argumentuje Huawei. I přes tyto skutečnosti však manažer Huawei pro region západní Evropy Vincent Pang oznámil úpravu strategie firmy.

"Chceme být v Evropě, ale nebudeme se zde zaměřovat už jen na místní trhy. Naše 'evropská' řešení mají mít globální působnost," dodal Pang.