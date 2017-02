Fintech revoluce s E15. Právě vyšel prémiový speciál

Svět technologií se stále více protíná i do světa financí. Tato oblast, označována jako Fintech, ovlivňuje nabídku, komplexnost a přesnost finančních služeb a do některých oblastí vnesla doslova revoluci. Na toto téma se proto začátkem března v hotelu Four Seasons v Praze uskuteční debata formou diskusní snídaně.