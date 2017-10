GESTO DESETILETÍ: Aplikace Záchranka šetří cenné minuty. Původně vznikla jako studentská práce | E15.cz

Sdělit operátorovi svou polohu může při volání zdravotnické záchranné služby trvat dlouhé minuty. Minuty, které mohou rozhodovat o zdraví, nebo dokonce o životě a smrti. Záchranky se sice snaží jakékoli zdržení minimalizovat, někdy je to ale náročné. Ve volné přírodě. Ve tmě. Nebo když volá člověk s vážnou vadou řeči nebo sluchu, případně zraněný po úrazu hlavy.

Při běžném volání z mobilu vidí dispečer na svém monitoru jen okruh nejbližšího vysílače mobilního signálu. V lepším případě je to skvrna o průměru několika set metrů, v případě volné krajiny ale i několika kilometrů. Informace o GPS souřadnicích, které určí polohu volajícího s přesností na metry, jsou přitom při volání z chytrého mobilu tak blízko! Právě Aplikace Záchranka je umí umí dispečerům ukázat.

Aplikaci Záchranka vymyslel jako bakalářskou práci při studiu biomedicíny na brněnském Vysokém učení technickém Filip Maleňák. Nadace Vodafone se stala jejím generálním partnerem zhruba před rokem. Tou dobou už byla aplikace funkční a plně integrovaná do systémů všech čtrnácti krajských zdravotnických záchranných služeb. Přesto neměla nic jisté. Ani to, že bude moci zůstat pro uživatele zdarma. Jeden z hlavních podporovatelů, který stál u zavedení aplikace do praxe, firma Alfa Helicopter, totiž ukončil v roce 2016 činnost.

Nadace Vodafone se s projektem seznámila loni, když vyhrál v soutěži Vodafone speciální cenu Nápad roku určenou pro veřejně prospěšnou aplikaci. „Projekt se nám strašně líbil. Je neuvěřitel né, že se Filipu Maleňákovi podařilo přesvědčit všechny zdravotnické služby, které spadají pod kraje, řídí je čtrnáct různých ředitelů a používají různé informační systémy. Byla to diplomatická mise hodná nejvyšších diplomatů OSN,“ říká ředitelka společenské odpovědnosti

Vodafone a zapálená propagátorka Aplikace Záchranka Adriana Dergam. Od té doby se Nadace Vodafone podílí na provozu i dalším vývoji aplikace. „Hlavním cílem bylo uchovat aplikaci jako bezplatnou,“ říká Dergam.

Do CSR aktivit Vodafonu zapadla Aplikace Záchranka dobře. Ty totiž obecně cílí na zvyšování kvality života, mimo jiné prostřednictvím programů, které zpřístupňují mobilní technologie. Spojení se Záchrankou sklidilo úspěch i na posledním globálním setkání nadací skupiny Vodafone. „Prezentovaly se tam tři projekty z celého světa, Záchranka byla mezi nimi a jsme na to hrdí,“ říká Dergam.

Adriana Dergam také s účastí sleduje příběhy, které o využití aplikace zveřejňují jednotlivé záchranky. Třeba Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje v červenci ošetřovala ženu, která havarovala na koloběžce při jízdě z Černé hory. Díky aplikaci Záchranka ji záchranáři rychle našli a převezli do nemocnice. Jindy si přivolal pomoc mladý cyklista, který se těžce zranil při lesním sjezdu. Úspora času byla zásadní, muž totiž silně krvácel. Zranění se nakonec obešlo bez trvalých následků.

Aplikaci Záchranka si stáhlo už více než 420 tisíc lidí. Zároveň projekt podporují záchranáři. „Aplikace představuje vzácně smysluplné využití moderních technologií ve prospěch postižených a bez nadsázky může velmi zásadně přispět k záchraně lidského života,“ říká člen výboru odborné Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof Ondřej Franěk.

Proti běžnému volání na linku 155 má chytrá aplikace i další výhody. V šoku a stresu je pro překvapivě velké množství lidí problém vzpomenout si na trojčíslí linky zdravotnické záchranné služby 155.

Jednoduché tlačítko v aplikaci tuto bariéru překonává. Každý si také může v aplikaci vyplnit o sobě základní údaje a ty se při volání rovněž na záchranku pošlou. Další výhoda: k zaslání základní nouzové zprávy na záchranku stačí slabší signál mobilní sítě než pro telefonování, datová síť není nutná.

Aplikace také pomůže najít, kde je v okolí nejbližší externí defibrilátor pro případ srdeční zástavy. Kromě toho obsahuje několik funkcí, které uživatel spustí i mimo mimořádné situace ohrožení života. Třeba databázi pohotovostí.

Vývoj ale pokračuje dál. Na řadě je jednoduchý náramek s GPS a záchranným tlačítkem pro seniory a pro lidi, kteří u sebe nechtějí nebo nemohou nosit mobilní telefon. „Smart náramky by měly být dostupné do března. Nejsou jen pro seniory, ale i pro sportovce, třeba horolezce, nebo pro lidi ve specifických profesích, třeba lesníky,“ říká Dergam. Kromě generálního partnera Vodafone má Aplikace Záchranka i další soukromé partnery, z veřejné správy ji finančně podporuje Jihomoravský kraj.