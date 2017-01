Havrlantův Rockaway investuje do start-upu Techloop. Chystá evropskou expanzi

Počáteční kapitál pomůže Techloopu hlavně s expanzí do střední a východní Evropy. Prvním cílem je již od února Slovensko.

Virtuální trh práce, kde se setkávají IT profesionálové s firmami pod názvem Techloop funguje v Česku od ledna loňského roku. Službu pro vývojáře, kteří hledají novou práci a firmy, jež chtějí nové zaměstnance, využívají tisíce lidí a stovky společností. Teď s finanční injekcí od investiční skupiny Rockaway Ventures, jejíž výše nebyla zveřejněna, chce Techloop vylepšit svou platformu a realizovat expanzi do střední a východní Evropy. V únoru je plánován vstup na slovenský trh a krátce poté i na polský a maďarský.

“Máme z investice radost, už proto, že mezi našimi společnostmi existuje mnoho synergií. Rockaway je pro nás skvělým partnerem - má jedinečnou reputaci v budování online tržišť ve střední a východní Evropě, je velkým zaměstnavatelem IT talentů a v neposlední řadě přispívá k rozvoji IT komunity pomocí různých akcí jako například ROCDevs,” říká Joao Duarte, ředitel a spoluzakladatel Techloop.

Firma má podle spoluzakladatele Paula Coopera velmi ambiciózní plány do budoucna: “Chceme, aby se Techloop stal dominantním hráčem na trhu IT pozic v celé střední a východní Evropě. Už nyní se rozhlížíme po dalších regionech, které by mohly z našeho modelu profitovat. Investice od Rockaway a jejich zkušenosti nám pomohou naše plány rychle naplnit.“ Na platformě Techloop přitom získávají software developeři nabídky práce přímo od nabírajících společností, zatímco si zachovávají anonymitu. Pokud díky systému získají práci, dostanou vývojáři navíc 500 euro jako bonus.

Pod skupinu Rockaway, v jejímž čele stojí Jakub Havrlant, spadá i nový fond Rockaway Ventures. Ten je i za dalšími start-upy z oblasti e-commerce, například Brand Embassy, Fundlift či Productboard. Do portfolia samotné Rockaway patří Mall.cz nebo Invia a Heureka.