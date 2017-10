Nepatří k nejznámějším miliardářům, přesto výrobky jeho firmy nosí v kapse téměř všichni | E15.cz

Magnát na trhu mikročipů do mobilních telefonů právě učinil velké rozhodnutí. Morris Čang příští rok předá hlavní slovo ve své společnosti TSMC nejbližším spolupracovníkům a sám odejde do důchodu. Za 86 let svého života však stačil proměnit jedno celé průmyslové odvětví, píše Bloomberg.