Netflix zvýší investice v Evropě, vzniknou nové seriály

Americká internetová videopůjčovna Netflix hodlá v příštích letech navýšit své investice do tvorby televizního obsahu v Evropě. Američané zde od roku 2012 investovali přes 1,8 miliardy dolarů. V koprodukci s BBC by tak měly vzniknout například seriály Troy: Fall of a City a Black Earth Rising. S francouzskou Canal Plus pak vznikne dílo The Spy.