Posádka ISS opustila stanici, v otevřeném vesmíru mění baterie

Američtí astronauti Shane Kimbrough a Peggy Whitsonová zahájili pracovní výstup z Mezinárodní vesmírné stanice (ISS) do otevřeného vesmíru, který má trvat asi šest a půl hodiny. Jde o první ze dvou výstupů souvisejících se zlepšením energetického systému orbitálního komplexu a současně vůbec první v letošním roce. Druhý výstup je plánován na 13. ledna.

Astronauti mají odmontovat deset let staré nikl-vodíkové baterie a zapojit tři nové lithium-iontové akumulátory, které v prosinci dodali Japonci. Baterie si dříve připravili na místo za pomoci dálkově ovládané robotické ruky. Každá baterie je velká asi jako polovina ledničky. Zapojit další tři mají příští pátek.

Americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) předpokládá, že potrvá dva až tři roky, než se podaří vyměnit všech 48 starých baterií. Nahradit je má poloviční počet účinnějších lithium-iontových akumulátorů, což ušetří prostor pro další vybavení.

Palubní robot s velmi dlouhou rukou, zvaný Dextre, odstranil staré baterie a přisunul nové v sérii manévrů, které začaly už na Silvestra. Dextre také uvolnil šrouby, které na místě drží speciální plechy. Úkol nainstalovat tyto desky, společně s kabely, připadl Kimbroughovi a Whitsonové.

Šéf astronautů NASA Christopher Cassidy v řídícím středisku uvedl, že manipulace s těmito šrouby pro astronauty byla často náročná, proto ji rádi přenechali robotovi. "Většina práce je za námi. Nechci to zakřiknout, ale těšíme se z hladkého průběhu," řekl Cassidy v připomínce, že vesmírné procházky jsou považovány za vysoce riskantní. Vždy je proto žádoucí zkrátit čas potřebný k práci v otevřeném kosmu.

V roce 2013 se na oběžné dráze kolem Země kvůli průsaku vody do přilby skafandru málem utopil italský kosmonaut Luca Parmitano. Po zahájení práce vně ISS ohlásil problém s vodou, kterou vdechoval a která se mu dostala i do očí. S návratem do orbitálního komplexu musel Parmitanovi pomoci jeho americký kolega Chris Cassidy, se kterým mimo stanici pracoval.

Většina starých baterií spolu s dalšími odpadky ze stanice shoří v atmosféře ještě tento měsíc v japonské zásobovací lodi, která dopravila na ISS nové baterie. Další lithium-iontové baterie přiveze následující nákladní loď.

Whitsonová je ve výstupech do vesmíru rekordmankou mezi astronautkami. Má jich za sebou sedm. Ve svých 56 letech je nejstarší a nejzkušenější astronautkou na světě, poznamenala agentura AP.