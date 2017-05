Novinky na Facebooku - psaní pomocí vlastní mysli | E15.cz

Potenciální úspěch třináct let staré společnosti Marka Zuckerberga by znamenal historický okamžik, revoluci v oblasti zaznamenávání textu. K jejímu dosažení byl sestaven šedesátičlenný tým zahrnující i experty na strojové učení či neurologické procesy.

Cílem Facebooku je za minutu převést až sto slov, na které uživatel myslí, do textu v mobilním zařízení. „Prolomilo by to nejzazší privátnost, kterou člověk má – vlastní mysl,“ řekl E15 Josef Šlerka, expert na sociální sítě.

Už by tak nebylo třeba psaní rukou na dotykovém displeji. „Zní to neproveditelně, ale jsme blíž, než byste si mohli myslet,“ prohlásila vedoucí hardwarových inovací Regina Dugan s tím, že by systém dekódoval jen ty myšlenky, které se uživatel rozhodl sdílet.

Nemusel by přitom podstoupit invazivní lékařský zákrok, technologie by měla analyzovat mozkovou aktivitu pomocí laserových senzorů a v reálném čase ji převádět na text.

„Aby byl transfer možný, lidé by museli myslet precizně, mnoho z nich by to nezvládlo. Myšlení nemá povahu linearity, ta je povahou až textu,“ vysvětlil Šlerka a dodal, že pokud by se Facebooku podařilo technologii skutečně vyvinout, neznamenalo by to automaticky, že by zvládla odfiltrovat nežádoucí prvky zaplevelující naši mysl.

„Kdyby to Facebook dokázal, bylo by to fantastické,“ těší se pedagog Karlovy Univerzity.

Komentář Marka Zuckerberga k chystané novince:

Facebook jde však ještě dál. Respondent zprávy by v budoucnu neměl text číst, ale cítit. Na prezentovaném videu byl představen speciální rukáv, který komunikuje s uživatelem vysíláním vibrací nesoucích specifický význam. „V budoucnu by tak mělo být možné myslet například v mandarínštině a zároveň cítit sdělení třeba ve španělštině,“ řekla Duganová.

Vývoj těchto technologií je nyní jednou z hlavních priorit sociální sítě dostupné až ve 140 jazykových mutacích. Jejich realizace je pochopitelně extrémně náročná. „Stále jde o příliš komplikovaný jev na to, aby k němu vedla jednoduchá cesta v řádu několika let,“ myslí si Šlerka.

Duganová však na konferenci zdůraznila, že riskování neúspěchu a „lehce strašidelné pocity“, které sebou technologie může přinášet, stojí Facebooku za privilegium vytvářet skvělou věc.