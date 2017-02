Radní Malý varoval, že platíme mobilním operátorům příliš. Nyní mu hrozí od Mládka konec funkce

Rázem se vládní strany pustily do kritiky nad poměry kolem mobilních dat v Česku. Radní Malý však je nyní na „odstřel“. Končí mu mandát a ministr Jan Mládek (ČSSD) kritika operátorů dál v úřadu patrně chtít nebude.

Kritik poměrů kolem operátorů a vysokých cen dat pro nefiremní zákazníky v Česku (tedy domácnosti) to má nahnuté. Ondřej Malý nedávno promluvil na akci Digitální Česko zapáleně o tom, jak Češi platí v porovnání s dalšími zeměmi EU příliš - jsou mezi těmi, kteří v přepočtu na výdaje domácností platí vůbec nejvíce.

Malý přitom sedí v radě Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ). Jeho prezentaci přihlíželi i Andrej Babiš (ANO) či Sobotkův spojenec Tomáš Prouza (ČSSD). Obě vládní strany se pak tématu chopily, chtějí změnu poměrů a především cen, které české domácnosti platí.

Malému, který kritizuje ceny tarifů pro rodiny, seniory a další skupiny, jež nedosáhnou na slevy v rámci firemních balíčků, však v ČTÚ končí v březnu mandát. A objevily se zvěsti, že jej ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek (ČSSD) právě kvůli jeho kritice operátorů podporovat nebude.

Podle Mládka totiž radní Malý více mluví, než koná, uvedly Hospodářské noviny. „Měli bychom tam dát někoho, kdo bude znamenat skutečnou změnu,“ řekl Mládek. Malý se chová spíše jako politický aktivista, než jako člen výkonného úřadu, uvedl také ministr.

Sám Malý komentovat Mládkova slova příliš nechtěl. „Když jsem byl u pana ministra na osobní schůzce před 14 dny, žádné takové výhrady mi do očí neřekl,“ řekl.

A nesouhlasí ani další lidé. „Ondřej Malý je odborník a nebojí se kritizovat praktiky mobilních operátorů. To se ministrovi operátorů Mládkovi nemůže líbit, pochopitelně,“ ozval se europoslanec a bývalý ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil (za TOP 09 a STAN).



Vyjádřil Malému podporu a doufá prý, že nový ministr průmyslu a obchodu bude „rozumnější“ a služby Malého a dalších odborníků „využije, místo toho, aby je vyhazoval“. Přidal se pak k těm, kteří tvrdí, že jde Mládek „na ruku“ operátorům. Stejnou kritiku vytáhl i vicepremiér Andrej Babiš (ANO).

Mládek, který se brání, že zájmy operátorů nebrání, však nyní tvrdí, že on sám žádné změny ve vedení ČTÚ nechystá. Pouze dojde k „běžné obměně“ radních.



„V ČTÚ probíhá běžná obměna tak, jak je to nastaveno podle zákona. Končí mandát panu radnímu Malému, tuším 14. března. A já v tuto chvíli musím vést konzultace, abych až přinesu na vládu nějaké jméno, tak aby ho vláda schválila,“ hájí se Mládek s tím, že členové rady jsou jmenovaní na pět let.



„Je to nezávislý úřad, kde se lidé mění v poměrně dlouhém časovém období. Pan Malý byl nominant jednoho z mých předchůdců Martina Kuby a sedí tam do dneška. Tak to funguje. Nebudu dělat nic víc, než co je zapotřebí pro běžnou obměnu toho orgánu. Je to tak správně a je to tak naplánováno,“ dodal Mládek v budově Úřadu vlády, kde se spolu s premiérem Bohuslavem Sobotkou (ČSSD) sešel tento týden mj. se šéfem ČTÚ Jaromírem Novákem a probírali právě situaci kolem vysoké ceny mobilních dat a tarifů pro nefiremní zákazníky.