Roaming v EU skončí. Vydělají na tom operátoři z jihu Evropy

“Vydělají na tom jižanské státy jako Itálie nebo Španělsko, ty to vyhrály,” řekl člen Rady Českého telekomunikačního úřadu Ondřej Malý, podle kterého existuje riziko, že si operátoři najdou jiné způsoby, jak si za služby nechat zaplatit.

Od poloviny června si budou operátoři mezi sebou účtovat maximálně 0,032 eura za minutu volání a 0,01 eura za textovou zprávu. Ve stejný den začne také platit hranice 7,7 eura za gigabite dat, která se bude v příštích pěti letech postupně snižovat až na 2,5 eura. Dohodu vyjednávačů ještě musí formálně potvrdit členské země a europarlament.

„Evropa chtěla konec roamingu, tak radikálně snížila velkoobchodní ceny. Tak, aby byly náklady operátora za zákazníka, který vycestuje mimo jeho síť do zahraničí natolik nízké, že se operátorovi vyplatí poskytnout roaming zadarmo. To zároveň cenově nařizuje EU,“ uvedl Malý.

Podle Luďka Niedermayera jde o pro koncové zákazníky velmi důležitou změnu. “Data se stávají důležitější součástí mobilních služeb než hlasové služby. Občané nebudou muset vypínat dative tarify na hranici, budou mít bez zvýšených nákladů možnost používat mail, navigace či jiné, dnes již beze sporu základní a takřka pro normální fungování většiny lidí, nezbytné služby,” okomentoval.

Překvapila ho snaha řady poslanců o co nejvyšší velkoobchodní ceny: “Kromě lobby velkých operátorů, na jejichž straně byla i část poslanců, se pro mne nepochopitelně ministři řady zemí snažili o to, aby limity na velkoobchodní ceny dat byly co nejvyšší. Překvapilo mne, že v podobném duchu postupovali i naši zástupci. V přípádě některých zemí pro to racionální důvody vidím, u nás moc ne.”

Mluvčí českého T-Mobilu Martina Kemrová uvedla, že společnost považuje za velmi nešťastné, že se prý roamingová regulace přenesla prakticky výhradně na úroveň politických debat, které nerespektují ani jednotlivá doporučení národních regulátorů, a dokonce ani doporučení BEREC (Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací). Dosavadní návrhy týkající se cenových stropů považuje T-Mobile za nepřiměřené, protože nezaručí pokrytí všech velkoobchodních nákladů, které jsou spojené s roamingem.

Malý připomněl, že většina operátorů z jižních zemí, například z Itálie, Řecka nebo Španělska, chtěla, aby byla velkoobchodní cena co nejvyšší. Například nově 7,7 eur za gigabite dat totiž platí zákazníkův domácí operátor operátorovi té země, ve které zákazník data spotřebuje. Proto protestovali severní operátoři, kteří nesouhlasili s vysokými velkoobchodními cenami. Kompromis, ke kterému EU došla, však podle Malého nepředstavuje ideální stav.

„Na komisi bylo, aby došla ke kompromisu, který vyhoví všem. Návrh 7,7 eur je velice jižní, tyto země to vyhrály,“ uvedl Malý s vědomím, že se bude tato cena v příštích pěti letech snižovat. „Že bude volání a SMS téměř zdarma, to operátoři snesou – jde o data,“ dodal s tím, že konec roamingu je výhodný hlavně pro veliké operátorské skupiny.

Ačkoliv je podle Malého radikální změna pro koncové zákazníky veskrze pozitivní, operátoři přesto mohou najít kličky, pomocí kterých lze dohodu obcházet. „Jelikož operátor není povinen nabízet roaming na všech svých tarifech, může dojít k tomu, že pokud vyjedete do zahraničí a chtěli byste funkční telefon, tak byste si sami museli změnit tarif na jiný, kde může být omezený počet volných minut, sms či dat,“ nastínil možnou reakci operátorů. Podotkl ale, že se veškeré obavy mohou nakonec ukázat jako zbytečné.

„Jde o výraznou změnu v telekomunikaci, zavinili si ji sami operátoři. Tohle odvětví nebylo schopné domluvit se na něčem, co by roaming nahradilo, takže tuto starost nakonec řešil regulátor. Jak nyní operátoři zareagují, to je ve hvězdách,“ zakončil Malý.