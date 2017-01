Sazka a další společnosti pořád nemají licence pro sázkové hry na internetu

Při povolování sázkových her typu Sportky, rulety nebo pokeru na internetu postupuje ministerstvo financí (MF) pomalu a tuzemské sázkové společnosti zatím na udělení licence čekají. Sdělili to zástupci Asociace provozovatelů kursového sázení (Apkurs) a Sazky.

Podle MF však zatím žádná ze sázkových kanceláří nepředložila všechny přílohy, které požaduje nový zákon o hazardu. Ten platí od začátku roku a mimo jiné umožňuje zmíněné hry provozovat na internetu. Podle Apkursu a Sazky navíc na trhu stále působí zahraniční firmy, které v Česku neplatí daně, a státu tak uniká přes 100 milionů korun měsíčně.

"Novou licenci ještě žádná firma neobdržela. Myslím, že jde o klasické počáteční potíže, které se asi dají pochopit. Ministerstvo současně vyřizuje desítky tisíc přeregistrací u automatů, a to musí být doslova administrativní peklo," uvedl ředitel Apkursu Marek Herman. Asociace sdružuje společnosti Tipsport, Fortuna a Chance, kterým podle odhadu loni patřilo 92 procent legálního trhu kurzových sázek. Nový zákon jim umožňuje provozovat na internetu například ruletu nebo poker.

"Na druhou stranu je potřeba říct, že někteří úředníci ve snaze nastavit nový systém přísně a regulativně, řeší některé věci až neuvěřitelně puntičkářsky. "To občas přináší zbytečné a v podstatě akademické problémy odtržené od reality. To je potom samozřejmě kontraproduktivní a celý proces licencování to brzdí," doplnil Herman.

Ministerstvo financí odmítá, že by při udělování licencí otálelo. Podle mluvčího Filipa Běhala zatím nevydalo žádné povolení, protože ani jedna z firem v žádosti nepředložila všechny přílohy, které zákon vyžaduje. "Ministerstvo financí jim poskytuje maximální součinnost při odstraňování těchto nedostatků a splnění všech náležitostí tak, aby mohlo povolení vydat co nejdříve. Prozatím však není oprávněno vydat žádné základní povolení, protože by jednalo v rozporu se zákonem," sdělil Běhal.

Sazka by chtěla na internetu zprovoznit mimo jiné svoje nejznámější hry jako Sportka nebo Eurojackpot. "S velmi silným znepokojením sledujeme pokračující nelegální podnikání zahraničních loterních operátorů na českém trhu a jejich parazitování na produktech Sazky," uvedl mluvčí společnosti Václav Friedmann. Sazka je podle něj připravena nabízet loterní produkty na internetu už od začátku roku.

"Firmy, které působí na trhu nelegálně, zneužívají patovou situaci Sazky a ostatních poctivých firem v Česku. Byli jsme ujištěni, že situace na trhu bude férová a spravedlivá pro všechny. Výsledkem je, že nelegální byznys roste a stát přichází na dani minimálně o 100 milionů korun měsíčně," dodal Friedmann.