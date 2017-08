Seznam bude prodávat více reklamy v aukcích | E15.cz

Internetová jednička Seznam.cz bude do roku 2020 prodávat zhruba polovinu své reklamy prostřednictvím aukcí. V současnosti je podíl této tzv. programatické reklamy u Seznamu kolem 40 procent a většinu tvoří napřímo prodávaná inzerce přes obchodníky. Více se také zaměří na mobilní telefony a videoreklamu. Na setkání s novináři to dnes řekl nový obchodní ředitel Martin Švarc

Programatický nákup reklamy se dělá v online aukci. Cenu za zobrazení již neurčují pouze jednotliví provozovatelé serverů, ale odvíjí se od zájmu zadavatelů na tom kterém webu inzerovat. Dosud se využívala především k nabídce nevyprodaných reklamních ploch.

Podle Švarce by měla být reklama přirozenou součástí obsahu na internetu, například v podobě nativní reklamy nebo videoreklamy. Naopak vymizet by měly formáty, které zasahují do obsahu bez vyžádání uživatele. Ty již samotný Seznam nenabízí, ale některé weby je stále využívají.

Seznam.cz v současnosti vyvíjí a průběžně nasazuje nový reklamní systém, který umožní, aby inzerent mohl zadat celou reklamní kampaň na jednom místě včetně cílení a jejího následného vyhodnocení.

V srpnu firma začala testovat cílení reklamních kampaní prostřednictvím různých koncových zařízení, jako jsou PC, notebooky nebo mobily. V příštím roce chce tuto možnost plošně zpřístupnit. Podle Švarce to umožní skokově zvýšit reklamní výkon pro zadavatele. Mobily přitom mají hrát čím dál větší roli. Již nyní zprostředkovávají až 40 procent přístupů na služby Seznamu.

Seznam.cz je největší tuzemská internetová firma s tržbami přes 3,5 miliardy korun. Drtivou většinu přitom tvoří příjmy z reklamy. Vlastníkem Seznamu je jeho zakladatel Ivo Lukačovič.