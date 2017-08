South Park je na obrazovkách 20 let. V Česku si lze terče satiry dobře představit, říká dabér Cartmana | E15.cz

Autoři animovaného seriálu Městečko South Park, jehož první díl se vysílal 13. srpna 1997, si rozhodně neberou servítky. Matt Stone a Trey Parker si totiž dokážou dělat legraci z ideologie, náboženství i celebrit. Na paškál si tak už vzali Ježíše, proroka Mohameda, scientology, Kanaďany nebo třeba Donalda Trumpa. Hlavní hrdinové, osmiletí školáci Kenny, Kyle, Cartman a Stan, navíc pro nějaký ten vulgární výraz rozhodně nejdou daleko. Seriál dosahuje značné popularity i v Česku. Prostřednictvím videa E15 nahlédněte do zákulisí toho, jak vzniká jeho české znění.

South Park u diváků uspěl přesto, že animace připomíná nejvíc ze všeho pokusy studentů střední školy o kreslený film. Hrdinové vypadají trochu jako neohrabaný sněhulák s rukama a náznaky nohou, o perspektivě si mohou lidé nechat jen zdát. Ale možná, že v záplavě téměř dokonalé animace byl právě trochu primitivní trhaný styl tím, co zaujalo. Tedy samozřejmě vedle příběhů, jež s oblibou překračují všechny hranice a tabu, kterým se ostatní televizní tvůrci většinou bojí jen přiblížit.

Oblíbeným terčem jsou celebrity všeho druhu, ať už třeba zpěvačka a herečka Barbra Streisandová či bývalý irácký diktátor Saddám Husajn. Nebo Mel Gibson, kterého krátce po uvedení filmu Umučení Krista (který Gibson režíroval) vykreslili v jednom dílu South Parku jako masochistického blázna, který touží po tom, být mučen.

V seriálu, který dokáže velmi rychle reagovat na aktuální dění, své schytal i nevěrný golfista Tiger Woods, sprosťácký kuchař Gordon Ramsey, na jazyk si šlapající Jamie Oliver, nebo před dvěma lety také současný americký prezident Donald Trump, kterého tehdy ještě v pozici republikánského prezidentského kandidáta nechali tvůrci brutálně zavraždit.

Zvláště spadeno mají Parker se Stonem na obyvatele Kanady, se kterými Amerika dokonce v seriálu vede válku. Severní sousedé USA jsou ale vůbec oblíbený terč vtípků amerických scenáristů, o čemž se mohli přesvědčit třeba diváci hraných seriálových hitů posledních let Teorie velkého třesku nebo Jak jsem poznal vaši matku.

Ti ale, na rozdíl od autorů Městečka South Park, nemuseli čelit nesouhlasným kampaním křesťanských a hlavně rodičovských organizací nebo výhrůžkám smrtí. V roce 1999 vznikl na motivy seriálu celovečerní animovaný film South Park: Peklo na Zemi, který si vysloužil jednu oscarovou nominaci za píseň Blame Canada.

Stone a Parker, kterým nic není svaté, dosud stihli naštvat podstatně víc lidí, než kdysi podobně kontroverzně vnímaní Simpsonovi. Není divu, že například díl, ve kterém se objevil muslimský prorok Mohamed v medvědím kostýmu, vybudil radikálního islamistu Jesseho Curtise Mortona k výhrůžkám smrtí. Ty sice nerealizoval, přesto ale v červnu 2012 dostal Morton od amerického soudu jedenáct a půl roku nepodmíněně.

Stone s Parkerem si však kvůli svému přístupu znepřátelili i jiné lidí, než jen radikály. Dokonce se ve zlém rozešli s dlouholetým spolupracovníkem Isaacem Hayesem, který namlouval šéfkuchaře southparkské školní jídelny a důvěrníka hlavních hrdinů Chefa. Tomu se nelíbilo, když se seriál strefoval do scientologie, ke které se sám hlásil. "Neměl problémy a dostával za to vždy mnoho peněz, když si naše příběhy dělaly legraci například z křesťanů," komentoval to suše Stone.

Kromě drsného a politicky nekorektního humoru se Městečko South Park vyznačuje i slovníkem plným vulgarit. Během jednoho dílu se třeba stodvaašedesátkrát objevilo slovo "shit", "negr" pak padl dvaačtyřicetkrát. Cartmanova oblíbená hláška směrem ke kamarádům "s... na vás, jdu domu" je pak v porovnání s ostatními výrazy vcelku nevinná větička. I kvůli tomu ale musel seriál - alespoň oficiálně - oželet část mladšího publika, na který by mohl mít neblahý vliv.

V USA je tak nevhodný do 18 let a když se poprvé objevil na českých obrazovkách, mohl se vysílat až po desáté hodině večer. Nejprve ho vysílala placená stanice HBO, poté až do 6. série Nova. Od roku 2012 South Park uváděl kanál TV Nova Fanda a koncem roku 2015 seriál zakotvil na stanici Prima Comedy Central.

Dosud bylo odvysíláno dvacet řad seriálu, které měly celkem 277 epizod. Zatím poslední, 21. řada seriálu, by měla mít v americké televizi premiéru v září 2017.