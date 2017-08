Telekomunikační úřad měl trh regulovat už dávno, říkají odborníci i operátoři | E15.cz

Podle zjištění Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) neprobíhá na velkoobchodním trhu přístupu k mobilním službám spravedlivá hospodářská soutěž. Po splnění určitých podmínek by mohl úřad v budoucnu přistoupit i k regulačním opatřením. Asociace českých virtuálních operátorů tvrdí, že ČTÚ na problémy dlouhodobě upozorňuje, úřad se ale brání, že se jedná o úplně jinou záležitost.

Český telekomunikační úřad na základě tříkritériového testu vyhodnotil velkoobchodní trh datových služeb jako nevyhovující podmínkám spravedlivé hospodářské soutěže.

Test objevil bariéry vstupu na trh a tržní problémy, které brání účinnějšímu rozvoji konkurenčního prostředí, tvrdí ČTÚ. Úřad v této záležitosti spolupracuje také s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Výsledky testu dal dnes ČTÚ k dispozici k veřejnému připomínkování, to potrvá měsíc. Následovat by měla analýza trhu, jejíž závěry by v budoucnu mohly vést úřad k uvalení cenových či necenových regulačních opatření.

Mluvčí ČTÚ Martin Drtina ale upozorňuje, že tato možnost nezávisí pouze na ČTÚ, ale také dalších subjektech včetně ÚOHS nebo Evropské komise. Kromě toho to prý není otázka „příštích dnů ani týdnů”. „Teď jsme teprve na začátku celého procesu, celé to může trvat roky. Pět let v tomto oboru nic není,” říká Drtina.

Na nesrovnalosti na trhu mobilních dat upozorňuje ČTÚ již delší dobu Asociace českých virtuálních operátorů. Kdyby se problémy úřad začal zabývat dříve, mohlo se podle místopředsedy představenstva asociace Libora Kinera „předejít mnoha problémům”.

Síťoví operátoři, kterými jsou v Česku Vodafone, T-Mobile a O2, totiž prý často prodávají svým odběratelům v podobě virtuálních operátorů data i dráž než svým vlastním koncovým zákazníkům.

Virtuální operátoři jim poté nejsou schopní cenově konkurovat a na trhu se nemohou udržet. „Spousta z nich postupně končí. Ostatní zatím zůstávají s nadějí, že se situace v budoucnu zlepší a podnikání začne generovat zisk. To by mohla umožnit právě regulace, v kterou doufáme,” říká Libor Kiner.

To, na co si stěžují mobilní operátoři, se ale podle ČTÚ týká něčeho zcela jiného než toho, co objevil test.

„V tříkritériovém testu jsme zjistili, že síťoví operátoři mají ve svých velkoobchodních smlouvách takové podmínky, které brzdí rozvoj trhu. Virtuální operátoři pak nemohou reagovat na změny na trhu a být stejně efektivní jako síťoví operátoři,” říká tiskový mluvčí ČTÚ Martin Drtina.

„Pokud jde o problém, o kterém mluví virtuální operátoři, tedy ohledně cen, tak mají možnost se síťovými operátory uzavřít velkoobchodní smlouvu na připojení k síti LTE za podmínek definovaných aukcí kmitočtů, které jsou výhodné. Pokud jim toto ze strany síťových operátorů není umožněno, mají ze zákona právo přizvat ČTÚ jako mediátora k jednání,” říká Drtina.

Ani jeden z virtuálních operátorů ale prý této možnosti nevyužil. Dokud tohoto práva virtuální operátoři nevyužijí, ČTÚ nemůže do jednání jakkoliv vstupovat .

Na dlouhodobou neaktivitu ČTÚ si ale stěžuje i expert na telekomunikace Jan Matura ze serveru Mobil.cz, podle nějž je analýza trhu nezbytná a úřad ji měl udělat už dávno.

„Trh není férový, rozdíly mezi cenami pro firmy a především úřady na jedné straně a ceníkovými cenami pro běžné uživatele je nepřiměřeně velký. A díky dosavadní pasivitě úřadů je výsledkem současná patová situace, která dost možná bude regulaci vyžadovat," řekl ČT

Dotázaní se ale shodují na tom, že mobilní data jsou v Česku předražená. Podle místopředsedy Asociace českých virtuálních operátorů by se dokonce jejich ceny měly snížit až o dvě třetiny, aby se vyrovnaly podmínkám některých okolních zemí.

Na českém trhu působí tři síťoví operátoři, T-Mobile, O2 a Vodafone, a kolem 180 virtuálních operátorů. Podle ČTÚ klesla cena přeneseného jednoho MB dat v mobilní síti za posledních pět let o 75 procent na 0,11 Kč.