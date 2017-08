Televizní koláče slaví dvacet let, peoplemetry ale brzy čeká výrazná změna. Čtěte, co vše změří | E15.cz

Reklama v televizním vysílání se poprvé objevila 1. července 1941, necelých pět let poté, co britská BBC zahájila jako první na světě pravidelné denní vysílání. Americká stanice NBC tehdy odvysílala kratičký, desetivteřinový spot propagující hodinky značky Bulova. Stalo se tak před přímým přenosem jednoho ze zápasů basketbalu, který patří ve Spojených státech k nejpopulárnějším sportům. Firma i televize nato samozřejmě chtěly zjistit, jak velký dopad reklama měla a zda se vyplatila. Trvalo to ještě několik let. První regulérní výzkum se objevil v roce 1949, kdy American Research Bureau začalo požadovat po domácnostech záznamy o tom, kdy zapnuly a vypnuly televizor, a seznam lidí, kteří se v dané domácnosti na televizi dívali. Ve stejném roce pak přišla společnost Nielsen s prvním zatím jednoduchým měřicím zařízením, které bylo schopno automaticky sledovat zapínání a vypínání televize a to, na jakou stanici se lidé koukali. Nezbytnou součástí se staly „deníčky“, což byly předtištěné televizní programy, do nichž diváci zapisovali, co sledovali. To bylo pro reklamní průmysl důležité nejen pro statistiku sledovaných programů, ale i pro zjištění věkové kategorie diváků. První elektronické měření současného typu se však na scénu dostalo až v sedmdesátých letech, v Česku pak nastoupilo v červnu 1997.