Twitter vyhlašuje boj dezinformacím, spojil se s IBM

Ke strategickému spojení dochází v době, kdy sociální sítě čelí zvýšené kritice namířené právě na nedostatečně omezované projevy uživatelů, kteří plní veřejný prostor nenávistným, lživým nebo jinak závadným obsahem.

Dlouhodobě se navíc nedaří potírat uživatele, kteří zneužívají sociální sítě k rekrutování lidí do teroristických organizací. Provozovatelé sítí dokážou časem smazat problémový účet, jeho uživatel si může ovšem takřka okamžitě založit nový.

Twitter využívá technologii Watson, která dokáže přesně analyzovat jazyk i vizuál, kterým může být podezřelý příspěvek doprovázený. Tento systém se už dříve mnohokrát použil – bojoval proti kybernetické kriminalitě nebo proti nezákonně šířené reklamě.

Nyní bude Watson monitorovat miliony příspěvků sdílených na Twitteru, který měl v prosinci minulého roku přes jednu miliardu registrovaných uživatelů.

„I naše síť se zneužívá. V posledních měsících jsme o tom hovořili velmi otevřeně a dali jasně najevo, že priorita číslo jedna je tomu zabránit,“ prohlásil Chris Moody, viceprezident strategie Twitteru.

„Watson dokáže pochopit smysl jazyka, jeho zabarvení i intenzitu. Chceme být schopni včas identifikovat nenávistné projevy a zastavit je ještě předtím, než vzniknou,“ dodal Moody.

Boj s falešnými zprávami, nenávistnými projevy a obecně ilegálním obsahem akcentovala především dvojice států Velká Británie a Německo. To minulý týden pohrozilo, že pokud provozovatel sítě nesmaže takové příspěvky do jednoho týdne, bude čelit pokutě až do výše padesáti milionů euro (1,3 miliardy korun), informoval The Telegraph.

"Svoboda vyjadřování v živé demokracii chrání i urážlivá a odpudivá vyjádření - dokonce i lež může spadat pod svobodu slova. Svoboda vyjadřování ale končí tam, kde začíná trestní právo," uvedl německý ministr spravedlnosti Heiko Maas, podle něhož tato svoboda nekryje podněcování k nenávisti nebo pomluvy.

Dosavadní snahy provozovatelů sociálních sítí, jako je Facebook nebo Twitter, nejsou podle Maase v tomto ohledu dostatečné. Facebook podle něj maže 39 procent protiprávního obsahu, který mu nahlásí uživatelé, Twitter dokonce pouhé jedno procento.

Že to jde i jinak, dokazuje podle ministra spravedlnosti společnost Google, která na platformě YouTube maže 90 procent videí, která porušují německé zákony. "Největší problém je to, že sociální sítě stížnosti vlastních uživatelů neberou dost vážně," je přesvědčen Maas. "Z toho je jasné, že musíme zvýšit tlak," myslí si.

Twitter je americká internetová společnost, ve čtvrtém čtvrtletí minulého roku prohloubila ztrátu na 167,1 milionu dolarů (4,2 miliardy korun) z předloňských 90,24 milionu dolarů. Ačkoliv příjmy Twitteru rostly, tempo však bylo nejnižší od okamžiku vstupu na burzu.

Minulý rok sílily spekulace o možném převzetí Twitteru, mezi údajné zájemce měly patřit firmy Salesforce.com a Walt Disney. Spekulace však kvůli nedostatku konkrétních nabídek utichly, napsala agentura Reuters.