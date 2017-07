Vodafone výrazně sníží cenu datových balíčků pro země mimo Unii | E15.cz

V rámci EU mohou zákazníci mobilních operátorů včetně Vodafonu už od poloviny června volat a využívat data za stejné ceny jako v Česku. Roaming v ostatních zemích je neregulovaný.

"Události v roamingu v posledních týdnech přinesly mnoho příznivých změn. My jsme se rozhodli v této oblasti dramatickým způsobem změnit český trh a jít ještě mnohem dál. Nabídneme zákazníkům cestujícím i do ostatních 58 zemí ze zóny 2, kterou roamingová regulace nezvýhodňuje, více než třicetkrát nižší cenu dat," uvedl generální ředitel Vodafonu Jiří Báča. Do zóny 2 řadí Vodafone například Severní Ameriku, Turecko, Švýcarsko, Srbsko, Tunisko, Ukrajinu, Nový Zéland, Austrálii, Indii či Vietnam.

Například u konkurenčního O2 je cena jednoho MB dat mimo země EU 240 korun a mimo Evropu pak 300 korun, u T-Mobilu je to 75 korun za jeden MB.

V druhé polovině roku chce operátor navíc přesunout některé země ze zóny 3 do výhodnější zóny 2. V zóně 3 zůstanou státy, které mají extrémní velkoobchodní podmínky.

"Do zóny 2 bychom rádi umístili maximální možný počet zemí. Věřím, že tyto změny naše zákazníky potěší a zjednoduší jim cestování po celém světě," dodal viceprezident pro nefiremní zákazníky Petr Dvořák.

Vodafone CR patří do stejnojmenné nadnárodní skupiny a má přes 3,6 milionu zákazníků.