Vývojáři z Ostravy usnadňují život finským řidičům, získali kontrakt za čtvrt miliardy korun | E15.cz

Je to sen každého řidiče. Najede na internetu na stránky registru vozidel a nové auto tam jednoduše zaregistruje. Řidičák si vyřídí také on-line, stejně jako zaplacení daně z vozidel. Žádné stání ve frontách na úřadech. Ve Finsku je to už pár let realita. Tamní vládní dopravní agentura Trafi nabízí majitelům aut, lodí, letadel a kolejových vozidel skoro padesát elektronických služeb, které jim výrazně zjednodušují život. Fungují díky IT podpoře, kterou agentuře poskytuje finský gigant Tieto ze své ostravské pobočky.