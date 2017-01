Zamávejte otravným domácím pracem - prádlo vám roztřídí a poskládají droidi

Žhavá novinka pro vykonávání domácích prací — „Laundroid“, by měl být uveden na trh v horizontu příštích dvou měsíců. Žehlit vyprané prádlo je pro většinu lidí pěkná otrava. Zabírá to čas, který se dá věnovat něčemu příjemnějšímu.

Někomu jako pomocník stačí sušička, jenže poskládat jednotlivé kusy oblečení musí člověk sám. Na letošním technologickém veletrhu CES představily firmy několik výrobků, které vyřeší i to. Jenže například pro robota FoldiMate od stejnojmenné společnosti se musí každý jednotlivý kousek oblečení pořádně připravit, aby mu věnoval péči a prádlo poskládal.

Dál zašla firma Seven Dreamers. „Přede dvěma lety jsem se ptal manželky, co by opravdu chtěla,“ popisoval BBC její šéf Shin Sakane prvotní myšlenku a zrod nápadu s tím, že očekával něco na světě jedinečného, co je velmi složité vyvinout. „Její odpověď byla rychlá: Chci robota, který za mě bude skládat a třídit prádlo,“ říká s tím, že mu to přišlo jako skvělý nápad, který nikdo v té době neměl. Jako dobrá myšlenka to přišlo i dalším společnostem včetně Panasonicu, které do projektu „Laundroid“ už investovaly více než šedesát milionů dolarů s vírou, že věc má skvělý potenciál.

Na trhu se tak má do dvou měsíců objevit „skříň“, v níž se volně nahá- zené prádlo poskládá. Robot také po screeningu odhadne, komu oblečení patří, a podle toho je zařadí do police. Jedno triko robotovi zabere pět až dvanáct minut, celkem je „skládač“ schopen na jeden zátah urovnat až třicet kousků oděvů.

„Trvá to, ale výhoda je v tom, že prádlo ráno prostě naházíte do automatu, zapnete knoflík a večer máte hotovo,“ je přesvědčený o výhodách Shin Sakane. Tvrdí, že už nyní mají spoustu předobjednávek a zájem bude ještě větší v momentě, kdy bude robot spojen s pračkou a sušičkou. Ty chce společnost k prvotní jednotce přidat a uvést na trh do roku 2019.