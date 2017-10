Vysavač, který odhalí zloděje. Robot LG Hom-Bot | E15.cz

Společnost LG každý rok přichází na trh s inovacemi, které mají hlavní cíl, maximálně usnadnit život. Robotický vysavač Hom-Bot Turbo+ (model VR9647PS) je tak nejen skvělým pomocníkem v úklidu, ale zároveň i hlídačem vaší domácnosti.

Jako první vysavač na trhu má domácí kameru! Díky Wi-Fi konektivitě a mobilní aplikaci LG SmartThinQ tak tato technologie přináší řadu funkcí, o kterých jste dosud mohli jen snít. Kromě již tak velice inteligentního systému úklidu založeného na skenování prostoru dvěma kamerami, detekování překážek ultrazvukovými ory a schopnosti učení, má LG Hom-Bot přední domácí kameru pro monitorování domácnosti v reálném čase. Stačí si stáhnout mobilní aplikaci LG SmartThinQ (pro operační systémy Android a iOS) a začít využívat nové revoluční funkce.

Co vše domácí kamera, WiFi konektivita a mobilní aplikace přináší?

HomeView je úklid a monitorování domácnosti v reálném čase. Snadno si přes mobilní aplikaci nastavíte režim a oblast úklidu a vše můžete pozorovat přes přední kameru. Obzvlášť pokud necháte svého psa doma samotného, můžete se ujistit, že vám nerozkousal třeba pantofle.

Abyste zpětně přesně zjistili, kde Hom-Bot vysával, stačí využít funkce Deník úklidu, kde si můžete zpětně přehrát, kde všude a jak dlouho Hom-Bot vysával. Plánování úklidu je samozřejmostí. HomeGuard je funkce, díky které budete v klidu, i když zrovna nebudete doma. Hom-Bot bude sledovat vybranou oblast, a pokud zaznamená jakýkoliv pohyb, pošle přes aplikaci pět fotografií přímo do vašeho smartphonu. Nyní tedy můžete být v klidu a vědět, že je vaše domácnost v pořádku, i když budete na služební cestě, nebo na dovolené. Nechybí také funkce Smart Diagnosis™ pro snadnou a rychlou diagnostiku případné závady, či upgrade softwaru přes WiFi. Ke všem těmto funkcím má LG Hom-Bot Smart Inverter motor pro ještě účinnější úklid a rovněž desetiletou záruku na motor, která vám zajistí klid. Přidejte elegantní a funkční čtvercový design, kompaktní rozměry a komunikaci v češtině. Objevte kouzlo snadného úklidu a těch nejmodernějších technologií.

Test vysavače LG Hom-Bot Turbo+

Robotický vysavač, který navíc vidí

Domácí vysavač Hom-Bot Turbo+ od společnosti LG Electronics představuje futuristickou kombinaci více užitečných funkcí v jednom těle. Integrace chytrého softwaru právě do vysavače je nanejvýš překvapivá, avšak s ohledem na zaměření pochopitelná. Schopnost autonomně uklízet není totiž jediná funkce, kterou robotický vysavač zvládá. Nezávislost na člívěku je na počátku 21. století účelová a do budoucna nevyhnutelná. Startuje nový svět zvaný Internet of Things (Internet věcí). Úklid podlah člověkem má být tedy podle představ Koreje minulostí a v zvyky v domácnosti by se v blízké budoucnosti měly změnit. Co se ovšem u vysavačů pod pojmem „robotický“ a „chytrý“ skrývá?

Důležité je oddělit několik pojmů, které přesně definují úklid. Robotický vysavač Hom-Bot Turbo+ představuje aktuálně nejvyspělejší autonomní úklidový stroj s vlastním zrakem (díky Dual Eye optickým kamerám) a centrem řeči v podobě Wi-Fi a online oznámeních. Samostatný mechanický úklid tedy přeskočme a zaměřme se na doplňkové unikátnosti. Samostatně pohybující se vysavač kdykoliv sám opustí dobíjecí stanici a s hlučností pouhých 60dB není rušícím elementem domácnosti. Pomocí softwaru si robot mapuje prostor interiéru a jeho mapu postupně ukládá a zdokonaluje. Učí se rozmístění objektů a postupem času se jim dopředu vyhýbá. Proměnlivému povrchu přizpůsobuje také sací výkon, takže hladké povrchy jemně setře, zatímco u kobercových plochá účinně přidá na rotaci kartáčů. Důmyslné je rovněž zaoblení čtvercového tvaru, které lépe vyhovuje rohům místností. Tam, kde čistě kulaté vysavače nedosáhnou, typickými místy jsou například rohy v místnosti, Hom-Bot Turbo úspěšně uklidí. Samostatné parkování do dobíjecí stanice doprovází hlasová oznámení v plynulém českém jazyce.

Jak často nechat LG Hom-Bot Turbo uklízet? Podle interiéru, počtu členů domácnosti nebo podle množství čtyřnohých mazlíčků. Automatický plánovač však dovoluje nastavit nezávislý úklid kdykoliv i za nepřítomnosti. S možností rozdělení na jednotlivé dny týdne lze plánovat a cykly opakovat. Kapacita výměnného prachového zásobníku 0,6L vystačí dle zkušenosti i na 3 náročné vysávací cykly. O nutnosti vyprázdnění sběrné by si robot řekne v případě potřeby sám.

Budoucnost tohoto odvětví ukazují i individuální vylepšení, která lze dnes označit za ojedinělá. Wi-Fi konektivita umožňuje online sledování stavu vysavače nebo historie jeho činnosti. Aktivace optických čelních kamer pak nabízí funkci monitorování interiéru. To se nazývá Home Guard. Majiteli v případě detekce pohybu přijde notifikace se sekvencí fotografií domácnosti. Home Guard funguje také v noci. O nezbytné světlo se pak stará LED blesk.

Již nyní je patrné, že autonomní vysavač Hom-Bot představuje to nejlepší, co lze dnes pro samostatný úklid domácnosti v obchodech spatřit. Vysávání, suché mopování nebo turbo režim pro vysávání koberců s vyšším výkonem jen potvrzují, že LG robotické vysavače umí a v integraci dalších doplňkových technologií jsou korejské produkty aktuálně nejdál. Samostatnost a menší závislost na uživateli totiž znamená menší starosti a více času pro rodinu nebo zábavu.

Současná technologie umožňuje přidávat i zdánlivě nepříbuzné funkce, které ale v celkovém vyváženém koktejlu vytvoří multifunkčního pomocníka jak pro úklid, tak pro dohled o domácnost. Zabezpečení je totiž vcelku nenápadné, zato velmi účinné. A LG je důkazem, že chce tvořit všestranné roboty. Na úklid, i na to další.

Technické unikátnosti a jeho výhody:

Kamery umožňují monitorovat pohyb v interiéru

Záznam je online přenášen do telefonu majitele

Projekční mapa interiéru s historií úklidu na displeji telefonu

Detekce povrchu s okamžitým přizpůsobením sacího výkonuSpárování telefonu s vysavačem probíhá pomocí NFC pouhým dotykem

Umí se vyhnout schodům

Omezení:

Kamery nedisponují nočním viděním, avšak vysavač pro osvětlení interiéru alespoň disponuje bleskem

Dálkové ovládání slouží k manuálnímu řízení robota jen při vizuálním kontaktu

Autor testu: Sebastian Rill

