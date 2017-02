Budoucnost zemědělství: Philips staví vertikální farmu pro obchodní řetězce

Vertikální farmu staví Philips ve spolupráci s pěstitelskou firmou Staay Food Group. V hale o rozloze 900 metrů čtverečních má být na 3000 metrů čtverečních sazenic saltů. Celá pěstírna, jejíž produkty mají dostávat největší evropské obchodní řetězce, by měla zahájit provoz už v polovině letošního roku.

Jak za Philips uvedl Udo van Slooten, zelenina se bude pěstovat v takřka sterilním prostředí bez nežádoucích bakterií, čímž se má prodloužit její skladovatelnost v obchodech. "Navíc díky tomu, že na růst salátů nebude mít vliv venkovní počasí, můžeme garantovat kvalitu produktů po celý rok," dodal van Slooten.

"Věříme, že vertikální farmaření je možným řešením, jak nasytit stále rostoucí populaci i uspokojit tlak spotřebitelů na ekonomické i environmentální aspekty," řekl šéf marketingu Philips Wim Grootscholten.

Do roku 2022 několikamiliardový trh

To, že by vertikální farmaření mohlo představovat budoucnost zemědělství, potvrzuje nedávná studie MarketWatch. Ta odhaduje, že do roku 2022 poroste globální "vertikální" trh každoročně o 24,8 procenta na celkovou hodnotu 5,8 miliardy dolarů. Vertikální farmy by měly být doménou především asijských firem, které nový trend odstartovaly, uvádí studie. Své pěstírny zeleniny mají například firmy Fujitsu nebo Panasonic (viz galerii).

Na přínos vertikálního zemědělství už před lety upozornil také National Geographic. Oproti běžným polím vertikální farmy spotřebuje až o 90 procent méně vody. Navíc potraviny živené hlavně LED osvětlením a v kontrolovaných podmínkách rostou 2,5krát rychleji, a to po celý rok bez ohledu na počasí nebo roční období.