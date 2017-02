České zemědělství vyváží málo, schodek obchodu se prohloubil

Schodek agrárního zahraničního obchodu ČR se loni prohloubil o 3,3 miliardy korun na 22,6 miliardy. Do Česka se přivezlo zboží za 224,6 miliardy korun, vyvezlo se za 202 miliard korun. Dnes to na webu uvedlo ministerstvo zemědělství s odkazem na předběžné údaje Českého statistického úřadu.

"Průměrné záporné agrární saldo za uplynulých dvacet let do roku 2015 bylo minus 25 miliard korun. Loňský výsledek byl vůči tomuto dlouhodobému průměru o dvě miliardy korun lepší," řekl ČTK předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha. Strukturu zahraničního obchodu se podle něj dlouhodobě nedaří zlepšovat. Pýcha upozornil, že zhruba na 90 procentech záporného salda se podílí maso. Pozitivní zprávou by však podle něj mohl být meziroční mírný nárůst počtu prasniček.

Největší množství zboží stejně jako v předchozích letech zamířilo na Slovensko, do Německa, Polska a Itálie. Ze zemí mimo Evropskou unii směřovaly agrární výrobky do Ruska (1,3 procenta), Turecka, Iráku a Švýcarska.

Naopak nejvýznamnějším importérem do Česka je Německo, dále pak Polsko, nově na třetím místě Nizozemsko. Z mimounijních zemí jde o Čínu, Brazílii, Turecko a Spojené státy. Podle Pýchy stále platí to, že ČR ve velkém dováží i výrobky, které je schopna kvalitně vyrobit.

O 18 procent na 691 milionů korun vzrostla loni hodnota agrárního zboží vyváženého do Číny. Stále je však tato země na 27. místě mezi exportními partnery. Ministerstvo zemědělství uvádí, že se snaží vývoz podpořit. Čína je jedním z trhů, kam například vyslalo i jednoho ze čtyř agrárních diplomatů, které Česko v zahraničí má.