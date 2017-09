Čeští vinaři testují korejský trh. Moravská vinařství poslala tisíce lahví | E15.cz

Několik moravských firem poslalo do Jižní Koreje průzkumnou dodávku. Popularita vína v asijské zemi prudce roste.

Po pivu zkoušejí Češi prorazit v Jižní Koreji také s vínem. Několik moravských vinařství tento měsíc zaslalo do Koreje zkušební zásilku. „Naše dodávka obsahovala zhruba tisíc lahví Ryzlinku vlašského 2016,“ informoval Roman Sečka, obchodní ředitel Zámeckého vinařství Bzenec. „Byla to první zásilka do Koreje. Tamní trh se nám jeví velmi zajímavý a plánujeme tam další aktivity,“ dodal.

Víno zaslalo do Koreje také Vinařství Mikrosvín Mikulov, společnost ZD Sedlec a Templářské sklepy Čejkovice. Firmy navázaly na úspěch na dvou klíčových výstavách v Jižní Koreji – na dubnovém veletrhu alkoholických nápojů v Soulu a na největším festivalu vína ve městě Tedžon počátkem září, kde značky z Česka získaly sérii ocenění.

„Velkou zlatou medaili pro Oldřicha Drápala a jeho výjimečnou slámovou Pálavu 2015, osmnáct zlatých medailí a čtyři stříbrné,“ vypočítává informační portál Vína z Moravy, vína z Čech.

V návaznosti na festival chtějí posílit export do Jižní Koreje Templářské sklepy Čejkovice. „Dosud jsme tam realizovali dva zkušební vývozy zatím pouze v řádu tisíců korun,“ uvedl Bohdan Špička, obchodní ředitel firmy. „Náš korejský obchodní partner ale nyní spustil řadu uváděcích akcí, připravujeme další export,“ dodal Špička.

Z asijských trhů s vínem je Jižní Korea čtvrtá a popularita nápoje tam rychle roste. Celkový dovoz vín vzrostl za uplynulých deset let téměř čtyřnásobně. Předloni přesáhl 190 milionů dolarů, v přepočtu 4,2 miliardy korun. Střední třída začala víno upřednostňovat jako zdravější alkoholický nápoj a spojuje si ho s evropskými jídly.

„Také se stává populární na svatbách, kde nahrazuje tradičnější nápoje, jako je soju,“ uvádí portál bestwineimporters.com. Soju je zatím nejpopulárnější korejská lihovina vyráběná z rýže, brambor či z pšenice.

Podle obchodního rady českého zastupitelského úřadu v Soulu Květoslava Sulka je ovšem na trhu už velmi silná konkurence vín dovážených z Francie, Španělska, Itálie, USA, Austrálie a z Chile. „Do konce roku se proto uskuteční několik akcí s cílem zvýšit informovanost o českém potravinářství se zaměřením na víno a také pivo,“ uvedl Sulek.