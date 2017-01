Dienstl i Železný prodělávají ve víně desítky milionů

Vlastnit vinařství patří k oblíbeným koníčkům tuzemských podnikatelů. Některým se ale jejich srdeční záležitost dost prodražuje. Vinařství Tanzberg bývalého šéfa a spolumajitele televize Nova a také expolitika Vladimíra Železného se stále nedaří dostat ze ztrát. V předloňském roce prodělalo přes sedm milionů korun, takže ztráta za posledních šest let dosáhla 65 milionů korun.

O finanční náročnosti svého koníčku ví i spolumajitel těžařské společnosti Severní energetická a majitel Zámeckého vinařství Třebívlice Jan Dienstl. Severočeské vinařství předloni prodělalo 34 milionů korun, o dva miliony méně než v roce 2014.

Vinařství Tanzberg založil Železný v roce 1999, v roce divokého rozchodu s původním americkým investorem do televize Nova, společností CME. Podle dostupných výročních zpráv bylo od roku 2007 v zisku jen jednou, tržby se za tu dobu pohybovaly mezi třinácti až sedmnácti miliony korun. „Ztráta odpovídá investicím do získání nejkvalitnějších vinic v Česku. Vinařství je muselo získat v průběhu několika uplynulých let tak, aby byl plně kontrolován hrozen a garantována kvalita vína,“ řekla předsedkyně představenstva Vinařství Tanzberg Konstancie Železná. „Investice do vinic se všude ve světě splácejí po několik generací. Takže je to vklad do budoucnosti,“ dodala.

Hospodaření vinařství známých osobností.Autor: E15, duk

Bývalý vládce televize Nova a europoslanec se alespoň může těšit z několika významných ocenění. Například v roce 2014 získalo ledové víno Tanzbergu hlavní cenu v soutěži Král vín. Před sedmi lety pak jejich sekt uspěl ve stejné soutěži v kategorii šumivých vín.

Za srdeční záležitost označuje Zámecké vinařství Třebívlice jeho majitel a uhlobaron Jan Dienstl, jenž se první úrody dočkal teprve před pěti lety. Sčítá přitom ještě vyšší ztráty než Železný. Vinařství loni i předloni prodělalo částky přes třicet milionů. Majitel je ale s vývojem smířen. „Ještě mnoho let budu v minusu. Logicky, vždyť jsme lahvovali první úrodu v roce 2012 a začali jsme ji prodávat v roce 2014. V minusu ještě dva tři roky budeme určitě. Za tři roky se chci dostat do provozního zisku,“ řekl přede dvěma lety Dienstl v rozhovoru pro týdeník Euro.

Jiným miliardářům a byznysmenům se však daří o poznání lépe. V milionových ziscích jsou například firmy Patria Kobylí, do které investoval exmajitel Třineckých železáren Ivo Dubš, nebo Nové vinařství, v němž se angažoval agromagnát Gabriel Večeřa.