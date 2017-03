Dotace pomohly zemědělcům k vysokým ziskům

Podle dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) zveřejněných 3. března se zisk českého zemědělství loni meziročně zvýšil o 25,9 procenta na 20,22 miliardy korun. Rozdíl v číslech svaz vysvětluje odlišnou metodikou výpočtu. ČSÚ podle svazu zjišťuje takzvaný podnikatelský důchod podle evropské metodiky a svaz odhaduje zisk na základě národní metodiky účetnictví. "Zisk je to, co zemědělci uvedou ve výkazu zisků a ztrát a podají to do daňového přiznání," uvedl Pýcha.

Předběžný výsledek hospodaření za minulý rok svaz stanovil na základě údajů ze 446 podniků, které hospodaří na 718 000 hektarech zemědělské půdy.