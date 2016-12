Jurečka: Česko zažilo největší zemědělskou krizi od revoluce

Česko zažilo v posledních 20 měsících největší zemědělskou krizi od revoluce. Ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL) to řekl v souvislosti s propadem cen vepřového a mléka. Nízké ceny vepřového a mléka byly kvůli přetlaku komodit na trhu, mimo jiné zaviněnému ruským embargem na dovoz potravin. Zemědělci tak prodávali výrobky za podnákladové ceny.

Ministerstvo do živočišné výroby letos dalo více než tři miliardy korun prostřednictvím například tzv. zelené nafty, ale i mimořádných dotací. "Myslím si, že jsme tu situaci zvládli. Na to, jak byly výrazné propady cen, nikdo neprotestoval. Nikdo nejezdil rozlévat mléko na úřad vlády, nikdo nevysypával hromady hnoje před supermarkety, za to jsem zemědělcům děkoval veřejně a opakovaně," řekl Jurečka.

Ten už dříve vyzval české občany k tomu, aby jedli české potraviny, a zvýšili tím počet tuzemských zemědělců. Více čtěte zde.

Díky podpůrným opatřením by měli zemědělci letos podle analýzy Ústavu zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) dosáhnout průměrného zisku 0,44 koruny za litr mléka. V jednotlivých podnicích jsou však značné rozdíly, některé podniky jsou stále v minusu. U chovatelů prasat by díky subvencím měl být průměrný zisk 1,3 korun na kilogram živé hmotnosti. Bez podpor by byly oba sektory ve ztrátě.

Farmáři letos žádali o 1,26 miliardy korun jako kompenzaci za loňské sucho. Velké podniky s výměrou nad 500 hektarů získají přes 80 procent z 1,2 miliardy korun, které jsou na odškodnění určené. Ministerstvo počítalo s tím, že se o peníze přihlásí 7000 zájemců, nakonec jich byla přibližně polovina.

Rekordní sucho loni zasáhlo prakticky celou republiku. Problémem bylo hlavně pro pěstitele kukuřice a ovoce, dopad mělo i na pícniny. Škody za sucho nejsou jediným odškodněním, které ministerstvo letos řešilo. Bude také proplácet kompenzace ovocnářům za jarní mrazy. Stát počítá s tím, že mezi ně přerozdělí 133 milionů korun.