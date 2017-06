Jurečka chce zaměstnat víc Ukrajinců, práci najdou v zemědělství | E15.cz

Ministerstvo zemědělství chce předložit vládě za dva týdny návrh na zvýšení kvóty pro pracovníky z Ukrajiny mířící do tuzemského zemědělství, a to o 1500 lidí. Na dnešní konferenci Zemědělství 2017 to řekl ministr zemědělství Marian Jurečka. Zvýšení limitu přivítal na konferenci předseda Zemědělského svazu Martin Pýcha. Někteří řečníci si stýskali právě nad nedostatkem tuzemských zájemců o práci v tomto sektoru.

"Měli bychom během dvou týdnů předložit na vládu materiál, který prošel meziresortním připomínkovým řízením a který navyšuje kvótu pracovníků z Ukrajiny do České republiky o 1500. Těchto 1500 pracovníků je určeno pro agrární sektor," řekl Jurečka ČTK. Pokud to vláda schválí, bude s tím spojeno finanční i personální posílení českých zastupitelských úřadů na Ukrajině. Příchod nových lidí by se měl týkat druhého pololetí letošního roku, upřesnil.

Vláda letos v únoru rozhodla, že původně stanovená kvóta zaměstnanců z Ukrajiny bude moci překročit 5000 lidí. Ministerstvo zahraničí od února zvýšilo měsíční kvótu pro přijímání žádostí o pracovní povolení pro Ukrajince z 320 na 400. Po schválení personálního posílení generálního konzulátu ve Lvově, o kterém vláda rozhodla v únoru, se může kvóta zvýšit na 800.

Firmy si ale stěžují na to, že zaměstnávání Ukrajinců je zdlouhavé kvůli špatně fungujícímu systému a také nedostatečnému personálnímu obsazení konzulátů. Dnes to na konferenci zkritizoval i prezident Agrární komory Zdeněk Jandejsek. Podle něj se na českých zastupitelských úřadech dějí lumpárny, zájemci o práci musí platit podle jeho informací až 1300 eur různým zprostředkovatelům.

"To je takový problém: k vízům dát pracovní knížku a napsat, kde bude, kde dělá, ty podniky si to ohlídají samy," prohlásil. "Ti lidé, když přijdou, tak nám vypravují, jak to funguje," uvedl. "Ty podmínky v zemědělství jsou tak specifické, že naši lidi to nebudou dělat ani náhodou," prohlásil s tím, že odbornějších prací se to netýká, ale týká se to hlavně běžných prací v živočišné výrobě.

Podle dřívějších informací by české firmy celkem potřebovaly obsadit až 140.000 volných pracovních míst. Většinou jde o středně a nízko kvalifikované profese.