Kaviár bez zabíjení jeseterů: vědci z Vodňan mají v rukou světový unikát | E15.cz

„Umíme dělat náhradní rodiče kriticky ohroženým nebo vzácným druhům ryb, které mají problémy s vlastní reprodukcí,“ říká vědec Martin Pšenička, vedoucí laboratoře zárodečných buněk Fakulty rybářství a ochrany vod ve Vodňanech.

Například jeseter dozraje za pětadvacet let. To je jedna z příčin jeho ohrožení. Jihočeským badatelům se však podařilo dát zárodečné buňky z jesetera do jiné ryby, která je připravená se množit třeba už za pět let.

„Patříme na světě mezi lepší laboratoře, které už dělají na pokročilejších přístupech,“ dodal Martin Pšenička. Jiná vědecká pracoviště, zvláště v Evropě, se tuto metodu teprve pokoušejí zavádět. Ve Vodňanech s ní už přitom pracují naostro.



Díky tomu se vědci z Fakulty rybářství mohli zapojit i do celoevropského prestižního projektu Impress.