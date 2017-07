Vepřín v Letech může stát i více než půl miliardy | E15.cz

Vepřín v Letech u památníku romského holokaustu zřejmě přejde do majetku státu. S převodem vyslovila souhlas valná hromada zemědělské firmy AGPI, které vepřín nyní patří. O kupní sumě ale ještě vede společnost jednání s vládou, ta probíhají v utajeném režimu. Podle hrubých odhadů znalců by částka mohla přesáhnout i půl miliardy korun.

O tom, za kolik by mohla být AGPI ochotna areál vepřína státu přenechat, lze spekulovat mimo jiné i na základě dřívějších jednání. Již v červnu 1998 tehdejší ministr bez portfeje Vladimír Mlynář sdělil, že soudní odhad ceny vepřína činil 50 milionů korun a tržní odhad podle majitelů 140 milionů. Vlastníci nicméně požadovali 300 milionů. Miloš Zeman později během svého působení ve funkci premiéra uvedl, že převod areálu by tehdy stál daňové poplatníky kolem 400 milionů.

Taková ale byla situace před téměř dvaceti lety, v současnosti by se mohla suma vyšplhat výše. „Samozřejmě to není běžný obchod, podle zběžného odhadu se dá hovořit o 400 milionech. Ovšem kdyby to bylo moje a věděl jsem, že je to v politickém zájmu, tak si řeknu o milionů 600 a dostanu je,“ uvedl na dotaz E15 renomovaný realitní makléř, který si nepřál být jmenován.

Podobně o celé transakci hovořila i ředitelka zemědělského družstva. Ani ona si nicméně nepřála spojovat své jméno se spekulacemi. „Zemědělské objekty obecně nemají takovou hodnotu, navíc o živočišnou výrobu jako takovou zájem klesá. S nadsázkou bych řekla, že bych za to nedala ani milion, ale bez znalosti stavu a lokality to nejde seriózně ohodnotit,“ uvedla ředitelka s tím, že v celé transakci hraje zásadní roli politická rovina a požadovaná cena tak může být mnohem vyšší než reálná hodnota areálu.

Vepřín v Letech se stavěl za komunismu od roku 1972. V první etapě vzniklo deset hal, v druhé tři haly. V letech 2013 až 2015 dala firma do poloviny hal nové technologie. "Znalci uznali, že haly jsou v dobrém stavu, že se v nich může vyrábět dalších 60 let. Pozemky pod budovami nám stát neprodal, preventivně si je nechal," řekl místopředseda představenstva firmy AGPI Jan Čech.