Kvalitních vín je v Česku stále víc. Že tu byla dřív jen špatná, je prosté klišé

Asi většina milovníků vína, ať to jsou výrobci, experti či konzumenti, se jistě shodne, že výrazný zájem o moravská a česká červená vína má stejně jako u bílých vín na svědomí především jejich stoupající kvalita. V podstatě se traduje, že kolem přelomu tisíciletí se vinařství v českých zemích výrazně pozvedlo, a tak poslední léta tento směr přináší plody. David Šťastný, ředitel vinařství Vinné sklepy Valtice – Chateau Valtice, s tím tak úplně nesouhlasí.

„Nemám rád zobecněná tvrzení na úrovni prostého klišé, že všechna vína, jak bílá, tak červená, byla předtím špatná. Dokazují to archivní vína v tradičních moravských vinařstvích, kde jsou 30, 40, 50 i více let stará, která jsou vynikající. Avšak to, že kvalitních červených vín na Moravě a v Čechách je stále více a více, je objektivní skutečnost. A úspěchy i na zahraničních prestižních soutěžích jsou tím jasným důkazem.“

Úspěch podle Pavla Kršky, ředitele Národního vinař- ského centra, tkví v tom, že vinaři začali osazovat vinice novými odrůdami či se vraceli ke klasickým, které se hodí do našeho prostředí, a to ve vhodných polohách. Investovali do nové technologie a využívají i tradiční postupy. „Sluníčka je poslední léta tak akorát. Teplota šla objektivně nahoru. Dnes je standard, že z vinice, která se kvalitně obdělává, není problém dosáhnout přívlastkových stupňů,“ říká Krška.

Hlavní sommeliérka vinoték Vinograf Klára Kollárová považuje za nejdůležitější, že mnohá vinařství se rozhodla opustit kvantitu a soustředila se na kvalitu. „Mají již vizi udělat opravdu dobrá vína, ale to neznamená, že se budou opičit od světa, ale že udělají červená vína, která odrážejí charakter oblasti a užívají odrůdy, které se sem hodí. Je to vidět i na obrovském boomu odrůdy Rulandské modré, která se ukazuje jako velmi vhodná do místních vinic.

A podle vzoru Rakouska se hodně vinařů vrací k Frankovce a svatovavřinecké odrůdě. Jsou to odrůdy, které jsou zprofanované oněmi levnými, pro kvantitu vyrobenými víny. Přitom při kvalitním zacházení mohou vzniknout vynikající vína. Mají sice vyšší kyselinu, než mají vína z jižních regionů, ale to je pro nás typické, je to to, co nám dává právě svou jedinečnost, exkluzivitu,“ říká Kollárová.

Před sedmi lety guru většiny moravských a českých vinařů, profesor Vilém Kraus, v rozhovoru pro deník E15 srovnal moravská červená vína s jižními: „Jsou stejně kvalitní jako kterákoli jižní červená, jen jsou jiná, protože se v nich odráží Morava.“ Porovnávat vína z jiných vzdálených lokalit vždycky pokulhává. Jsou to většinou jiné odrůdy, jiné podmínky, ale především musíme vědět, co chceme hodnotit – eleganci, komplexitu, nebo je důležité, zda je víno těžší či lehčí?

„U nás zatím stále ještě převládá trend, že červené víno má být silné. Například dost lidí má rádo cabernety z Chile, které jsou trochu sladší a bohatší, jsou to takříkajíc kousací vína, mnohdy se u nás pijí místo večeře. Ale jak sommeliéři, tak stále více konzumentů v celém vinařském světě se na to začínají dívat jinak. Preference se mění ve prospěch lehčích vín. Lehčího vína vypijete víc, tím si ho i lépe vychutnáte, jsou v podstatě elegantnější a i mnohem lépe se snoubí s jídlem,“ říká Kollárová.

Vloni se šampionem v nejprestižnější soutěži České republiky v Salonu vín stalo poprvé červené víno – Merlot výběr z hroznů 2012 z řady Chateau Valtice Premium. „Je to velké zadostiučinění pro čevená vína. A máme se na co těšit dál. Za špičkové ročníky na výrobu červených vín totiž považuji roky 2009, 2011, 2012, 2015 a 2016,“ upozorňuje Šťastný.

Konkrétně rok 2015 je podle vinařů i odborníků excelentní ročník a 2016 může být srovnatelný. Ale podle Kláry Kollárové přespříliš dobrý ročník může být i někdy na škodu. „I červená vína u nás mohou přezrát a pak jim chybí kyselina, která vytváří harmonii ve víně. Ročník 2015 měl i tuto možnost, takže některá vína z něho už jsou hodně teplá, což není typické pro tento kraj, a já mám ráda na moravských červených právě onu svěžest,“ říká.