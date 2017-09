Kvóty na výrobu cukru v Evropské unii končí, český export by měl vzrůst | E15.cz

Konec kvót na výrobu cukru v Evropské unii by měl vést k nárůstu domácí produkce i vývozu. Jeho důsledkem by měl být rovněž pokles dovozu. Spotřeba cukru v EU by měla zůstat zhruba na současné úrovni nebo mírně klesnout. Předpovídá to Evropská komise.