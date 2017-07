Léčebné konopí se do Česka dostane. Bude však dražší než předtím | E15.cz

O novou smlouvu na dodávku léčebného konopí má zájem pěstitel Elkoplast Slušovice, který v minulosti dodal i historicky jedinou várku českého léčebného konopí. Je také jediným zájemcem ve veřejné zakázce, kterou vypsal Státní ústav pro kontrolu léčiv.

České léčebné konopí není v lékárnách od února. Nedávno dorazilo léčebné konopí z dovozu, jehož cena je kolem tří set korun za gram. Pokud se podaří uzavřít novou smlouvu, může být české konopí v lékárnách zhruba za čtyři měsíce. „Snažíme se provést vyhodnocení podané nabídky co možná nejdříve s ohledem na aktuální omezenou dostupnost léčebného konopí,“ uvedla mluvčí Státního ústavu pro kontrolu léčiv Lucie Přinesdomová.

Jednou z hlavních výhod českého konopí proti dovozovému má být nižší cena. Firma Elkoplast podle první smlouvy dodávala konopí za 68 korun bez DPH za gram. Pořizovací cena pro pacienty se pak pohybovala kolem sta korun. V novém tendru ale už tak nízkou cenu nenabídla. Podle souhrnu údajů o účastníku zakázky je nabídnutá cena 139 korun bez DPH. Ladislav Krajča z firmy Elkoplast Slušovice k vyšší ceně uvádí, že rostou náklady.

Předpokládaná cena konopí, jak ji SÚKL uvedl v zadávací dokumentaci, činí 6,36 milionu korun bez DPH. Nabídka Elkoplastu vychází na 5,56 milionu korun. První smlouva nedopadla pro Elkoplast dobře. Místo 41 kilogramů převzal Státní ústav pro kontrolu léčiv jen první várku jedenácti kilogramů konopí.

Následně měl Elkoplast problém s dodáním požadovaného certifikátu a do vypršení smlouvy nestihl další dodávku. Firma proto zvažuje soudní cestu. Myslí si, že průtahy nezpůsobila a podmínky splnila. „Mají to právníci, je to otevřené,“ řekl Krajča.

Loni v říjnu a následně letos v lednu se konaly dvě soutěže na dodávku českého léčebného konopí, ale bezvýsledně. Podle potenciálních dodavatelů byly podmínky tendru nevýhodné. V nynější soutěži se změnily.

Odborná skupina svolaná Národním protidrogovým koordinátorem Jindřichem Vobořilem hledá způsoby, jak by mohlo být léčebné konopí dostupnější. Mnozí pacienti potřebují padesát gramů konopí měsíčně či více. To je pro dlouhodobě nemocné příliš drahé.

Prodej léčebného konopí umožnil zákon z roku 2013. V lednu 2017 bylo vydáno na 49 receptů celkem 830 gramů léčebného konopí. Ředitel lékového ústavu Zdeněk Blahuta před zahájením prodeje českého konopí očekával, že si léčebné konopí budou vyzvedávat dvě stovky pacientů za měsíc. Podle propagátorů konopí by z něj mohlo těžit ještě více pacientů.