Nízké ceny dřeva podsekly Lesům ČR zisk skoro o čtvrtinu | E15.cz

Zisk před zdaněním podniku klesl také o 23 procent, a to na 4,98 miliardy korun z 6,49 miliardy korun v roce 2015. Přes snížení se loňský zisk řadí k nejvyšším v historii podniku.

Za vlastní výrobky a služby podnik loni utržil 10,9 miliardy korun, zatímco předloni to bylo 11,8 miliardy korun. Těžba dřeva vzrostla na 8,1 milionu metrů krychlových z předloňských 7,7 milionu metrů krychlových.

"Loňský rok byl z pohledu řízení lesnických činností ovlivněn nutnou těžbou stromů napadených kůrovcem. Z vytěžených 8,1 milionu metrů krychlových dřeva představovalo více než polovinu kalamitní dříví, které je prodejné za výrazně nižší cenu," uvedl dříve generální ředitel Lesů ČR Daniel Szórád.

Přes vyšší celkovou těžbu byl pokles cen dřeva tak významný, že podnik kvůli tomu v hospodářském výsledku meziročně přišel zhruba o miliardu korun.

Vliv na snížení zisku mělo loni i nižší rozpuštění rezerv. Zatímco za rok 2014 podnik do výsledku účetně přičítal z rozpouštěných rezerv přes dvě miliardy korun a za rok 2015 to bylo 731 milionů korun, tak za rok 2016 přičetl necelých 150 milionů. Ve výsledku hospodaření se odrazilo i to, že podniku loni kvůli církevním restitucím klesla plocha lesů asi o desetinu.

Lesy ČR většinu prací v lesích i prodej dřeva zadávají soukromým firmám prostřednictvím každoročních pětiletých tendrů zhruba pro pětinu území. Největšími obchodními partnery Lesů ČR jsou skupina PETRA, skupina Uniles a firmy Stora Enso Wood Products Ždírec, Kloboucká lesní a PROGLES.