Povodní Odry dá na protipovodňová opatření dalších 1,5 miliardy korun | E15.cz

Za 20 let od katastrofálních povodní v roce 1997 investoval státní podnik Povodí Odry 2,1 miliardy korun do odstranění povodňových škod a zhruba dvě miliardy korun do více než 80 opatření, která mají záplavám zabránit. Dalších 17 protipovodňových opatření s předpokládanými náklady 1,5 miliardy korun podnik ještě připravuje.