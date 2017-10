Spotřebitelé nemají nakupovat máslo do zásoby, řekl šéf Potravinářské komory | E15.cz

Prezident Potravinářské komory České republiky Miroslav Toman vyzval mlékárny, aby omezily vývoz másla do zahraničí. České mlékárny by se měly soustředit na tuzemský trh. Toman vyzval i spotřebitele, aby máslo nekupovali do zásoby, protože se tím vytváří tlak na další růst ceny.