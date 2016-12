Přední německá pražírna kávy Tchibo zvýší od 16. ledna maloobchodní ceny, nárůst se bude pohybovat od 30 do 50 centů (8,10 až 13,50 Kč) za půlkilogramové balení.

Firma dnes uvedla, že reaguje na zvýšení nákupních cen i na slabý kurz eura. Nejprodávanější káva Feine Milde tak zdraží z nynějších 5,69 na 5,99 eura (162 Kč).

Naposledy firma cenu kávy změnila loni v létě, kdy káva naopak zlevnila. "Úpravu ceny jsme oddalovali jak jen to šlo, ale nyní je to nevyhnutelné," řekl podle agentury Reuters mluvčí firmy Arnd Liedtke. "Jakmile to cena surové kávy a kurz dolaru dovolí, Tchibo cenu opět sníží," dodal.

Cena surové, tedy nepražené kávy se od jara výrazně zvyšovala. Z ceny 1,10-1,20 dolaru (28,40 až 31 Kč) za libru (453 gramů) se dostala na 1,70 USD, než se ustálila na 1,40 USD. Káva se obchoduje v dolarech, takže její cena vyjádřená v eurech se s oslabením jednotné evropské měny zvyšuje.

Euro citelně oslabilo zvlášť ve druhé polovině tohoto roku.