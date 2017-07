Vědci z Vodňan mají světový unikát. Dělají náhradní rodiče pro ohrožené ryby | E15.cz

„Umíme dělat náhradní rodiče kriticky ohroženým nebo vzácným druhům ryb, které mají problémy s vlastní reprodukcí,“ říká vědec Martin Pšenička, vedoucí laboratoře zárodečných buněk Fakulty rybářství a ochrany vod ve Vodňanech.

Například jeseter dozraje za pětadvacet let. To je jedna z příčin jeho ohrožení. Jihočeským badatelům se však podařilo dát zárodečné buňky z jesetera do jiné ryby, která je připravená se množit třeba už za pět let.

Podívejte se, jak taková "rybí banka" funguje: V náhradním rodičovství jeseterů jsou Vodňany na světové špičce. • VIDEO Daniel Novák, E15

„Patříme na světě mezi lepší laboratoře, které už dělají na pokročilejších přístupech,“ dodal Martin Pšenička. Jiná vědecká pracoviště, zvláště v Evropě, se tuto metodu teprve pokoušejí zavádět. Ve Vodňanech s ní už přitom pracují naostro.

Díky tomu se vědci z Fakulty rybářství mohli zapojit i do celoevropského prestižního projektu Impress.