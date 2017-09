Vinařství Kolby opět mění majitele, cena transakce dosahuje desítek milionů | E15.cz

Mezi bohaté investory, kterým zachutnalo moravské a české víno, se zařadila další mocná skupina – J&T Finance Group. Tu ovládá rodina Tkáčů a Jakabovičů. Zejména Patrik Tkáč (spolumajitel společnosti CN Invest vydávající deník E15 - pozn. aut.) je proslulý svou zálibou ve vínu.

Skupina J&T ale vidí za výrobou vína především zajímavou investiční příležitost. „Koupě vinařství Kolby je součástí strategie investovat do vinařských aktiv,“ uvádí provozní ředitel J&T Banky Vlastimil Nešetřil, který bude mít Kolby na starosti.

Vinařství získala skupina od firmy Rosso Steel Josefa Šmída, který Kolby získal v únoru 2012 od Sazky. Tu v té době ovládaly investiční skupiny PPF Petra Kellnera a KKCG Karla Komárka. Kolby jsou přitom proslavené „Hušákovy“ vinice. Vinařství bylo totiž osobní libůstkou bývalého vládce Sazky Aleše Hušáka.

Nyní se Rosso Steel po pěti letech rozhodlo vinařství prodat. Cena se podle informací deníku E15 pohybuje v desítkách milionů korun. Ostatně Rosso Steel v roce 2012 zaplatilo za Kolby přes 45 milionů korun a do vinařství dále investovalo.

Nákupem Kolby získala skupina J&T okolo 37 hektarů vinic, které jsou v jednom celku. „Jsou 25, 30 let staré a budou vyžadovat investice do své obnovy,“ říká Nešetřil a dodává: „Postupem času chceme upravit odrůdovou skladu vinařství.“ Zaměřit se chce zejména na suchá přívlastková vína a to bílá.

Další oblastí, na niž se hodlá soustředit, je hospodářské fungování Kolby. „Vinařství je nyní ve ztrátě, ale chceme ho dostat do plusu. Zhruba v horizontu tří let bychom to chtěli dostat přinejmenším na provozní nulu,“ doplňuje provozní ředitel J&T Banky.

Pro zlepšení hospodaření bude ovšem podle Nešetřila nutné zlepšit obchod. Velký potenciál pro prodej vidí v Praze a Středočeském kraji, kde by se mohla prodat celá produkce vinařství, což ročně představuje sto tisíc lahví.

Víno z vinařství Kolby se má prodávat privátním osobám a firmám. „Chceme je dodávat rovněž do společností okolo struktur J&T,“ dodává Nešetřil. Kromě společností J&T Finance Group by se tak víno mohlo dostat rovněž do Energetického a průmyslového holdingu.

I nadále hodlá vinařství spolupracovat se společností Bestsport Arena (majitel O2 areny), která je v současnosti největším zákazníkem Kolby. Mimochodem Bestsport Arena patří do Kellnerova impéria. „Speciálně pro ně vytvoříme cuveé Aréna,“ sdělil Nešetřil.