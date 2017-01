Vybíjení slepic pokračuje, kvůli prevenci před ptačí chřipkou už padlo pět tisíc ptáků

Veterináři do nedělního večera utratili na jižní Moravě kvůli ptačí chřipce asi pět tisíc kusů drůbeže, během dneška přibývají další stovky. Dnes v podvečer skončil zásah v Oslavanech a sousední Nové Vsi na Brněnsku. Do večera by mohly být hotové také Ivančice, řekl mluvčí hasičů David Jirouš.