7 tipů, jak přilákat zákazníka ke stolu | E15.cz

Provozujete restauraci? Kavárnu? Cukrárnu? Pak to poslední, co chcete, jsou prázdné stoly. Sestavili jsme pro vás několik praktických tipů, jak upoutat pozornost kolemjdoucích. Sebekvalitnější menu se totiž nebude prodávat, pokud na něj náležitě neupozorníte.

1) Staré dobré „áčko“

Generacemi prověřená klasika nikdy nezklame. Pochlubte se na ulici tím nejlepším, co nabízíte. Pozvánka do vašeho podniku by však měla být stylová. Vsaďte na kvalitní provedení, třeba na hliníkový rám, který odolá i špatnému počasí. Možnosti jsou široké a na výběr jsou také produkty ze dřeva. Vybírat můžete z dřevěných nástěnných tabulí nebo hliníkových i dřevěných “áček”.

2) Ručně malované menu

Proč se omezovat na nudné nápisy? Obrázky fungují už o pravěku, tak zapojte barvy a nebojte se experimentovat. Křídová tabule na zdi se s trochou kreativity může proměnit v umělecké dílo. Stejně tak si můžete vyhrát i s křídovými tabulkami přímo na stolech.

Autor: Jansen display, s.r.o.

3) Zázemí pro cyklisty

Stojan na kola je zejména v letních měsících nesmírně praktická záležitost. Ukažte cyklistům, že jsou u vás vítáni, a rovnou je nalákejte na osvěžující nápoj nebo domácí kuchyni. Přímo na stojanu totiž může být další poutač.

4) Jídelní lístek před restaurací

Mnohé podniky připomínají bonboniéru: zvenku nikdo nemá tušení, co je uvnitř. Ušetřete zákazníkům rozpaky a vystavte své menu na stojanu před restaurací. Nezávazně si v něm budou moci prolistovat a svobodně se rozhodnou, zda jim vaše nabídka i ceny vyhovují.

5) Méně je více

Při poutání zákazníkovy pozornosti platí základní pravidlo: být viděn, ale nepřehltit. Proto dobře rozmýšlejte, na co upozorníte. Z nabídky vyberte jen to nejpodstatnější.

6) Kvalita a jednotný styl

S předchozím bodem souvisí i další doporučení: Držte se při propagaci svého podniku jednotného stylu – tak aby celkové pojetí působilo uspořádaně, a ne jako pouťový stánek.

7) Odborníkova rada nad zlato

Nebojte se přizvat ke konzultaci odborníka. „V gastro segmentu rozhoduje o úspěchu každý detail a majitelům podniků občas chybí potřebný nadhled. My se na jejich prezentaci díky 20leté praxi dokážeme podívat z odlišného úhlu. Často pak společně vymyslíme řešení, které by je původně vůbec nenapadlo a ve výsledku skvěle funguje,“ uzavírá Michal Havel ze společnosti Jansen Display.