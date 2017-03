Akce Daňové Kobry dopadly na trh pojištění pohledávek. Krachují i stabilní firmy

„Pojišťovny zaznamenaly opravdu velké škody především v několika insolvencích, které vznikly zásahem státní Daňové Kobry v případech daňových úniků z karuselových obchodů. Škody zároveň vznikaly bankroty několika strojírenských a stavebních firem,“ uvedl Pavel Schweiner, šéf tuzemského zastoupení pojišťovny pohledávek Coface.

Podobnou zkušenost hlásí také další firma z branže. „Credendo v České Republice loni vyplatilo na pojistných plněních více nežli v roce 2015 a zároveň i zaznamenalo navýšení hodnoty pojistných událostí v desítkách procent. K nárůstu došlo i přes velmi dobré makroekonomické prostředí, které obvykle působí pozitivně,“ sdělil Michal Veselý, generální ředitel společnosti Credendo - Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna. Za hlavní příčinu označil vyšetřování zdánlivě stabilních firem z daňových deliktů.

Pojišťovny kvůli tomu očekávají pokles zisku. „Promítne se to i do tvorby rezerv na pojistná plnění. Obor bude také v postižených odvětvích, jako je například IT a spotřební zboží, opatrnější a restriktivní,“ řekla Markéta Stržínková, ředitelka české části pojišťovny Atradius.

Jeden z největších zásahů si Daňová Kobra připsala loni v podobě společnosti ČKD Praha DIZ z impéria podnikatele Petra Speychala. Policie mu kvůli podezření z daňových machinací za osm set milionů korun obstavila majetek. Jeden z hlavních dodavatelů při výstavbě tunelu Blanka následně zkrachoval.

Vyplacené pojistky (v milionech korun)Autor: E15

Věřitelé zatím přihlásili pohledávky za sedm miliard korun. Kvůli podezření z daňových úniků skončil po zásahu finančního úřadu též e-shop s miliardovými tržbami Levneelektro.cz. Má-li věřitel zkrachovalé firmy pohledávky pojištěné, dostane peníze od pojišťovny. Pojišťováci tak předloni vyplatili 485 milionů, za loňský rok ještě přesná čísla nejsou.

Podle informací z trhu se ale plnění může dostat až na částku kolem 650 milionů. To by bylo nejvíce od krize. Je to přitom částka, která zahrnuje jen největší insolvence. Rizikem pro pojišťovny pohledávek je i konec intervencí ČNB. Očekávané posílení měny může exportérům způsobit problémy.

„Nad dopadem exitu visí proto velké otazníky,“ poznamenal manažer oddělení rizik pojišťovny Atradius Jan Rakár. Další škody firmám a následně pojišťovnám pohledávek způsobuje nestabilní situace ve světě. Například společnost Vítkovice Power Engineering ze skupiny miliardáře Jana Světlíka doplatila na ekonomické problémy v Turecku.