Americké hurikány se dotknou i Česka. Pojišťovny můžou zdražit | E15.cz

Zajišťovny, tedy pojišťovny pojišťoven, daly jasně najevo, že pokles cen z posledních let končí. To se dotkne i tuzemského trhu.

Jsou to události vzdálené od Česka tisíce kilometrů, přesto hurikány Harvey, Irma a Maria, které napáchaly obří škody, zvýšily riziko, že zdraží pojištění i na tuzemském trhu. Minulý týden totiž globální zajišťovny na každoročním setkání v Baden-Badenu daly najevo, že zvýší ceny svých služeb.

„Panuje obecná shoda, že se zastaví snižovaní sazeb z posledních několika let. Podle regionu a konkrétních výsledků pojišťoven se pak očekává nárůst mezi deseti až dvaceti procenty,“ uvádí pro deník E15 Iva Jamesová ze Synergy Reinsurance Services.

„Události ve Spojených státech povedou k aktivaci zajišťoven, aby se sazby zvedly,“ potvrzuje Vratislav Hybner, předseda představenstva pojišťovacího makléře IMG.

Tuzemské pojišťovny se k možnému zdražení zajistného nechtějí příliš vyjadřovat. „Na jakékoli závěry je příliš brzy,“ uvádí například mluvčí České pojišťovny Ivana Buriánková.

Jednání o nových smlouvách se totiž teprve rozjedou. „O specifickém vývoji zajištění na českém trhu se ještě jedná. Vždy velmi záleží na zohlednění rizik každé země,“ tvrdí mluvčí České asociace pojišťoven Monika Bartlová s tím, že vývoj majetkových škod je, až na nedělní vichřici Herwart, příznivý.

Zcela opačný názor zastávají zástupci zajišťoven. Podle člena vedení zajišťovacího kolosu Münich Re Hermanna Pohlchristopha by bylo chybou si myslet, že se zdražení dotkne výhradně oblastí zasažených hurikány, tedy Mexika, Spojených států a karibských zemí. „Očekáváme růst cen na celosvětovém základě,“ uvedl Pohlchristoph pro Reinsurance Magazine s tím, že zajištění je globální byznys, což platí také pro stanovování cen.

Podle zdrojů serveru Insurance Insider by už pouhá stagnace cen pro jednotlivé pojišťovny znamenala úspěch. České pojišťovny navíc musely už v minulosti zvyšovat ceny pojistek kvůli světovým katastrofám. Swiss Re odhaduje výši pojištěných škod způsobených hurikány Harvey, Irma a Maria v přepočtu na astronomických 2,1 bilionu korun.

„Pokud by zajištění skutečně zdražilo, což není jisté, tak by se to týkalo především katastrofických rizik,“ domnívá se Václav Bálek z pojišťovny Allianz. Podle Hybnera by i v případě zdražení zajistného o desetinu pocítili klienti dopad pouze v procentech. Zajištění totiž nekryje celé portfolio pojišťoven.