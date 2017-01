Cena elektřiny v Česku prorazila hranici sto eur

Nebezpečně velké přetoky elektřiny z Německa do Česka zmírní první dva ochranné transformátory, které v rozvodně Hradec u Kadaně zprovoznil provozovatel české přenosové soustavy ČEPS. Díky nim budou dispečeři schopni regulovat toky elektřiny a udržovat je v bezpečných mezích. Oba transformátory jsou na jedné ze dvou linek, které vedou do Německa. Původně ČEPS uvažoval o tom, že než nainstaluje zbylé dva stroje, nechráněnou linku vypne. Nakonec se ale s německou přenosovou sítí 50Hertz dohodl, že bude podle potřeby měnit její zapojení. Instalace zbývajících dvou transformátorů čeká ČEPS do poloviny letošního roku. Díky lepší ochraně sítě tak ušetří za nákladná přeshraniční opatření na vyrovnávání výkonu v síti. Stroje pluly z Itálie do Hamburku, odkud pokračovaly po Labi do Lovosic. Odtamtud to pak měly devadesát kilometrů do rozvodny Hradec u Kadaně