Češi mohou opravit největší rafinérii v Iráku. Obnova země má tlumit migraci | E15.cz

Irácký velvyslanec Valíd Šiltágh vyzval české firmy k aktivnímu zapojení do obnovy válkou poničeného Iráku. Ta začne nyní, když se podařilo osvobodit město Mosul. Kromě oprav a rozšíření ropných rafinérií, se kterými mají Češi bohaté zkušenosti, by se české firmy mohly zapojit do opravy infrastruktury nebo plánování a realizace vodního hospodářství.

„Češi mají velké zkušenosti s iráckým trhem a těší se tam velice dobré pověsti. V úterý letím do Bagdádu, kde se zapojím do přípravy důležité parlamentní návštěvy z České republiky, jíž se zúčastní zástupci obou komor parlamentu,” řekl irácký velvyslanec. Doprovodit by ho měl místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Bartošek a místopředsedkyně Senátu Miluše Horská, s nimiž by měla přiletět početná obchodní delegace z České republiky.

V čele delegace bude místopředseda sněmovny Jan Bartošek, který situaci v Iráku sleduje dlouhodobě. Loni na podzim pozval místopředsedu iráckého parlamentu Humáma Hamudího do Prahy a ten zde vyslovil přání, aby se Česká republika podílela na obnově jeho země.

„Již při první návštěvě mi bylo iráckou stranou deklarováno, že je především potřeba obnovit místní infrastrukturu a základní služby, aby lidé neodcházeli do zahraničí ze své země,“ řekl Jan Bartošek pro E15.

Irácký velvyslanec vyzval k tomu, aby se české společnosti zapojily i do obnovy iráckých ropných rafinérií. Konsorcium firem, kam patří kromě pražského Technoexportu ještě brněnské společnosti Prokop Engineering, Chempex a Unis, již pracovalo na opravě a rozšíření ropné rafinérie v Basře. Případně by se mohlo zapojit i do opravy největší irácké rafinérie Bajdží, která byla okupována Islámským státem, a kterou pomáhal Technoexport v 80. letech stavět.