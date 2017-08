Češi neplatí dluhy, počet exekucí roste | E15.cz

Proti druhému pololetí 2016 činil nárůst sedm procent. V porovnání s předcházejícím pololetím nejvíce stoupl počet nově nařízených exekucí v Praze (17 procent). Druhý největší nárůst hlásí kraje Středočeský a Královehradecký. Nejmenší rozdíl v nárůstu nových exekucí byl na Vysočině, kde byl nařízen stejný počet exekucí jako na konci roku 2016, na Liberecku (jednoprocentní nárůst), Plzeňsku a Ústecku (dvouprocentní nárůst).

Celkový počet exekucí se letos v pololetí zvýšil o zhruba 10 tisíc řízení proti konci roku 2016, tedy na 4 464 000. Počet osob v exekuci rovněž mírně vzrostl. "Zajímavé je, že fyzických osob v exekuci je v zásadě stejně, zatímco počet právnických osob se zvýšil o dva tisíce, tedy o dvě procenta," komentovala pololetní statistiku Centrální evidence exekucí prezidentka komory Pavla Fučíková.

V pololetním srovnání se nezlepšila situace v takzvaných vícečetných exekucích. I v polovině roku 2017 statistiky potvrzují, že 49 procent lidí s exekucí jich má na sebe vedeno čtyři a více, 17 procent dokonce deset a více. "To jen potvrzuje to, že se vymahatelnost dluhů snižuje. Legislativní vývoj však ukazuje, že změny, které by ji zvýšily, nepřichází. Naopak, vracíme se zpátky," dodala Fučíková.

Počet exekutorských úřadů, které je mají vymáhat, klesá. Dlouhodobě podle ní není kvůli tarifním podmínkám o práci exekutora zájem. "Je otázkou času, co tyto reálné komplikace, podstatně snižující vymahatelnost práva, dále přinesou. Kolegové jsou dlouhodobě nespokojení, povinností nám přibývá, ty však nejsou vyvažovány odpovídajícím ekonomickým ohodnocením práce soudního exekutora," připomněla Fučíková nedávné snížení exekučního tarifu.