Češi vnímají ekonomickou situaci země lépe, vyplývá z průzkumu | E15.cz

Současnou ekonomickou situaci České republiky hodnotí jako dobrou 38 procent občanů. Opačného názoru je přibližně pětina lidí. Meziročně se tak vnímání hospodářské situace ČR zlepšilo. Vyplývá to z květnového průzkumu, jehož výsledky dnes zveřejnilo Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM).

V porovnání se stejným výzkumem z dubna letošního roku se názory respondentů výrazně nezměnily. "V porovnání s březnem 2017 ovšem můžeme vidět mírný, čtyřbodový nárůst pozitivního hodnocení," uvádí CVVM. Aktuální hodnocení ekonomické situace Česka tak je srovnatelné s nejlepšími výsledky z prvních dvou měsíců letošního roku. Zároveň je výrazně lepší než před rokem, kdy ekonomickou situaci Česka hodnotilo pozitivně 33 procent respondentů a negativně 27 procent dotázaných.

"Relativně optimističtěji se o ekonomické situaci vyjadřují vyšší odborní nebo vedoucí pracovníci, Pražané, ti, kdo se na škále politické orientace řadí na pravici," zjistili sociologové CVVM. Z hlediska stranických preferencí patří do této skupiny stoupenci KDU-ČSL či ANO. Naopak kritičtějšími jsou podle CVVM respondenti, kteří sami sebe na škále politické orientace řadí jednoznačně na levici a rozhodnutí nevoliči.

Úroveň své domácnosti považuje za dobrou 53 procent Čechů. Naopak jako špatnou ji vnímalo 12 procent dotázaných. Více než třetina dotázaných charakterizovala životní úroveň své domácnosti jako ani dobrou, ani špatnou. Spolu s dubnovým výzkumem CVVM jde o nejlepší hodnocení životní úrovně vlastní domácnosti za celou dobu realizace srovnatelných šetření.

Výzkum provádělo CVVM v období od 8. do 18. května. Zapojilo se do něj 1019 obyvatel České republiky starších 15 let.