Česká ekonomika by letos mohla vzrůst až o čtyři procenta, očekává prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý | E15.cz

Český statistický úřad dnes oznámil, že česká ekonomika vzrostla ve 2. čtvrtletí letošního roku meziročně o 4,7 procenta. Proti předchozímu čtvrtletí se hrubý domácí produkt zvýšil o 2,5 procenta.

Dlouhý poznamenal, že ekonomika poroste následující tři až čtyři roky, pokud nebudou externí šoky, v rozmezí dvou až čtyř procent. Půjde však o růst daný vnějšími faktory a založený na nynějších komparativních výhodách. Takto podle něj může ekonomika růst možná pět let, ale nebudou se výraznějším způsobem uzavírat nůžky mezi životní úrovní v Česku a třeba v Rakousku nebo Německu. Základní úlohou pro novou vládu je vytvořit strukturálními reformami jiný typ růstu, kde bude hrát významnější roli vyšší podíl hodnoty přidané zpracováním, uvedl.

Předvolební debaty se zúčastnili zástupci hlavních vládních a opozičních stran, kteří mimo jiné představili hospodářské části předvolebních programů. Nejvíce to jiskřilo mezi předsedy a bývalými ministry financí Miroslavem Kalouskem (TOP 09) a Andrejem Babišem (ANO). Kalousek označil nynější kabinet za vládu promarněných šancí a utahování šroubů, neboť neprovedla strukturální reformy a naopak zavedla mnoho regulací. "Pokud někdo kritizuje vládu, měl by si přečíst fakta," reagoval Babiš a mluvil o snižování státního dluhu a o lepším výběru daní.

Vicepremiér Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL) řekl, že by bylo lepší, kdyby se přijímalo méně návrhů zákonů. Vyslovil se pro moratorium, v němž by se revidovaly existující zákony. Podle Zbyňka Stanjury (ODS) by bylo třeba zrušit nejméně pětinu různých legislativních norem. "Potřebujeme antibyrokratickou revoluci," uvedl.

Představitelé stran včetně místopředsedy ČSSD Petra Dolínka a zástupce STAN Marka Pietera se shodli v tom, že je nutné pokročit s digitalizací, zrychlit výstavbu dopravní infrastruktury a více provázat vědu a průmysl.

Místopředseda KSČM Jiří Dolejš hovořil o možnosti krizovějšího scénáře vývoje ekonomiky, než jaký nastínil Dlouhý. Do potíží se může dostat podle Dolejše už za dva roky, protože se vyčerpají růstové faktory. "Je třeba polštář na utlumení nárazu," uvedl.