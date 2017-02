Česká minimální mzda patří k nejnižším v EU. Kdo ji chce zvýšit a kdo tlačí proti?

Minimální mzda na začátku roku narostla na 11 tisíc korun, stále však patří k nejnižším v zemích EU. Vyšší je dokonce i na Slovensku, v Polsku nebo Maďarsku. Podle odborníků by se měla pohybovat na úrovni 40 procent průměrné mzdy, což ta česká prakticky splňuje. Zástupci podnikatelů i odborářů se ale shodují, že by měla postupně růst.

Minimální mzda v zemích střední a východní části EU je obecně výrazně nižší než v těch západních. Nejnižší mzda by se do té nejvyšší vešla téměř devětkrát, vyplývá z čísel úřadu Eurostat. Výše české minimální mzdy reflektuje jak vývoj v minulosti, tak i produktivitu práce nebo mzdové rovnostářství, které je konkrétně v Česku spolu se skandinávskými zeměmi jedno z nejvyšších v EU.



Měla by se minimální mzda v Česku zvyšovat? A jak to může ovlivnit firmy nebo ekonomiku? Blesk.cz se zeptal na názor ekonomů, podnikatelů, odborářů i sociologů. Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová (ČSSD) zároveň uvedla, že bude prosazovat další navýšení minimální mzdy od roku 2018. „O přesné částce teprve budeme diskutovat, a to také v souvislosti s vývojem průměrné mzdy,“ dodala.

Pohled ekonoma

Michal Skořepa, analytik České spořitelny

Proč je v Česku nízká minimální mzda?

V Česku jsou poměrně malé mzdové rozdíly, takže je relativně málo těch, kteří pobírají mzdu poblíž té minimální. Nízká minimální mzda tedy v Česku pálí méně lidí než jinde v Evropě. Mezi Čechy je také v porovnání se zbytkem Evropy extrémně málo populární být členem odborů. Když už tedy někoho nízká minimální mzda pálí, má v Česku menší páku na její zvýšení než zaměstnanci jinde v Evropě.

Měla by minimální mzda dále růst?

Pro ekonomiku je bez problémů přijatelná minimální mzda ve výši nepřekračující zhruba 40 procent mediánové mzdy. Této úrovně už Česká republika dosáhla.

Budoucí další pozvolné, ale zároveň opakované navyšování minimální mzdy už tedy může být pro českou ekonomiku krátkodobě bolestivé, ale dlouhodobě může přispět k napravení nepřiměřeně nízké úrovně českých mezd. Růst minimální mzdy o nějakých 500 korun ročně v nejbližších několika letech by mohl tento účel splnit.