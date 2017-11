Česká národní banka poprvé od srpna zvýšila úrokovou sazbu | E15.cz

Podle analytika Raiffeisenbank Františka Táborského je důvodem pro růst sazeb nečekaně silný růst ekonomiky, rostoucí mzdy a inflace a rychlý růst cen nemovitostí. Analytik BH Securities Martin Vlček dodal, že jedním z důvodů pro zvedání sazeb je snaha utlumit překotný růst cen nemovitostí.

"Spotřebitelé by zvedání sazeb měli pocítit na růstu sazeb u hypotečních úvěrů, a to jak nových, tak při refinancování. Konkurence bank může způsobit, že hypoteční sazby porostou o něco pomaleji než sazby ČNB. V případě spotřebitelských úvěrů očekáváme útlum ještě větší," uvedl Vlček. Vklady klientů u bank by podle něj růst sazeb měl ovlivnit jen minimálně.

Bankovní rada zvýšila úrokové sazby již na počátku srpna, a to poprvé od února 2008. Základní úroková sazba tehdy stoupla o 0,2 procentního bodu. V září rada nechala sazby beze změny. Ekonomové očekávají další zvyšování sazeb. "Díky pozitivnímu ekonomickému vývoji bude růst sazeb v dalších čtvrtletích pokračovat, jelikož současný stav tuzemské ekonomiky si vyžaduje přísnější nastavení měnové politiky," uvedl hlavní ekonom ING Jakub Seidler.

Podle ekonoma Komerční banky Viktora Zeisela dnešním krokem ČNB signalizuje, že české ekonomice se daří a že se jí bude dařit i v budoucnu. "Očekáváme, že příští rok ČNB zvýší sazby o čtvrt procentního bodu na každém ze svých čtyř hlavních zasedání. Dokonce by se mohlo stát, že ke zvýšení sazeb dojde ještě letos na prosincovém zasedání," uvedl.

Seidler se nedomnívá, že by růst úrokových sazeb výrazněji dopadl na domácností s hypotékami, které budou postupně čelit vyšším splátkám. "ČNB ve své poslední zprávě o finanční stabilitě provedla zátěžový test domácností, ve kterém sice potvrdila vyšší citlivost nízkopříjmových domácností s hypotečním úvěrem na růst úrokových sazeb, nicméně předpokládaný růst úrokových sazeb v nepříznivém scénáři ČNB činil tři procentní body, což je výrazně silnější nárůst, než lze v současné situaci očekávat," uvedl.

ČNB dnes zvýšila také lombardní sazbu, a to o 0,5 procentního bodu na jedno procento. Lombardní sazba je procentuální sazba, za kterou si obchodní banky mohou půjčit u centrální banky peníze proti zástavě cenných papírů. Diskontní sazba, na kterou jsou například navázány penále za nesplácené úvěry nebo neuhrazené daně, zůstala na 0,05 procenta.

Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz, domácnostem zase dražší půjčky na bydlení.

Zasedání bankovní rady se zúčastnilo všech sedm členů. Tisková konference po jednání rady začne ve 14:15, kde guvernér ČNB Jiří Rusnok oznámí důvody dnešního rozhodnutí a zveřejní novou makroekonomickou prognózu centrální banky.